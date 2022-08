Beide Unternehmen arbeiten bereits seit 2020 eng zusammen. NTT Data ist die Nummer 7 unter Deutschlands größten Hersteller-übergreifenden Systemhäusern, Natuvion bezeichnet sich selbst als ein "digitales Umzugsunternehmen", das Kunden bei der Migration von Daten auf neue Plattformen unterstützt.

Trotz der mehrheitlichen Übernahme durch NTT Data wird Natuvion als eigenständige Marke erhalten bleiben. Wahrscheinlicher Grund dafür ist die Vielzahl unter diesem Brand entwickelten Software-Tools, die beim Umzug von Daten auf neue Systeme helfen.

Natuvion wurde 2014 in Walldorf von Holger Strotmann und Patric Dahse gegründet und expandierte in den Folgejahren international. Das Unternehmen beschäftigt heute mehr als 250 Mitarbeiter an neun Standorten in Deutschland, Österreich, der Schweiz, der Slowakei, den USA und Australien.

Mit dem Erwerb von Nutavion möchte sich NTT Data lukrative Datenumzugsprojekte sichern und neue Kunden im Energie- und Versorgungssektor gewinnen. "Wir werden die Natuvion-Lösungen weltweit vermarkten", sagt NTT Data-Deutschland-Chef Norbert Rotter.

Natuvion-Gründer Patric Dahse ergänzt: "Durch die Beteiligung von NTT Data erreichen wir eine größere Schlagkraft für die gemeinsame Wachstumsstrategie". Außerdem glaubt Dahse, dass NTT Data seinen Mitarbeitern bessere Karriere-Chancen im internationalen Umfeld böte, ferner könne man nun die eigenentwickelten Datenumzugslösungen mit einem international deutlich erweiterten Experten-Team vertreiben.



