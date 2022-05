Damit stiegen die Erlöse des IT-Dienstleisters gegenüber dem Geschäftsjahr 2020/2021 um 15,8 Prozent an. Das Gros dieser Zunahme ist auf organisches Wachstum zurückzuführen, die neu erworbenen Unternehmen haben lediglich mit plus 1,2 Prozent zum Umsatzanstieg beigetragen.

In Deutschland, Österreich und in der Schweiz (DACH) hat NTT Data Business Solutions in den vergangenen zwölf Monaten einen exzellenten Job gemacht: In dieser Region konnte der IT-Dienstleister seine Erlöse um 12,2 Prozent auf 541,8 Millionen Euro erhöhen. Damit erwirtschaftet die deutsche Niederlassung von NTT Data mehr als die Hälfte ihrer Umsätze außerhalb des deutschsprachigen Raums.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr erzielte NTT Data Business Solutions ein EBITA-Ergebnis in Höhe von 63,5 Millionen Euro, im Vorjahr waren es "nur" 31 Millionen Euro vor Zinsen, Steuern und Amortisation. Darauf ist Norbert Rotter, Vorstandsvorsitzender der NTT Data Business Solutions AG, zurecht stolz: "Besonders erfreulich ist auch, dass wir in unserem Kerngeschäft - der Beratung - ein so starkes Wachstum erwirtschaftet haben." In der Tat: Die Umsätze im Segment "Beratung" lagen mit 554,7 Millionen Euro 23,4 Prozent über dem Vorjahreswert.

Im Lizenz-Business gab es ein Plus von 2,5 Prozent - auf 65,4 Millionen Euro. Die deutlichste Umsatzsteigerung - plus 49,2 Prozent auf 57,3 Millionen Euro - erzielte erneut das Segment "Cloud Subscription". Mit Managed Services erlöste das Unternehmen 558 Millionen Euro, also 9,1 Prozent mehr als im Jahr davor.

Ende März 2022 waren bei der NTT Data Business Solutions AG insgesamt 12.176 Mitarbeiter beschäftigt.

