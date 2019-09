Bei der NTT Data Deutschland GmbH ändert sich im Rahmen der strategischen Ausrichtung „Create Future ? Move 2021“ die Struktur der Geschäftsführung. Zudem verlässt Jens-Uwe Holz die deutsche Geschäftsführung zum 01. Oktober 2019 und wird als neuer Head of Global Automotive Vertical die Verbindung zwischen NTT Data und NTT Limited zur Entwicklung von Full-Stack-Lösungen für die globale Automotive-Industrie verantworten. Holz bleibt weiterhin Head of Automotive Sector bei NTT Data EMEA.

Bereits zum 1. Juli 2019 übernahm Ilka Friese innerhalb der Geschäftsführung die Leitung der Human Ressource und Delivery Assurance für die DACH-Region. Damit führt Friese die Funktion des Chief Human Resources Officer als Geschäftsführerin für Business Support Functions nun zusammen mit ihrer Rolle als Chief Financial Officer aus.

Ralf Malter übernimmt mit sofortiger Wirkung die Geschäftsführung für das Ressort Automotive & Manufacturing von Jens-Uwe Holz und behält weiterhin die Digital Business Solutions für DACH. Malter ist bereits seit Beginn seiner beruflichen Laufbahn im Segment Automotive & Manufacturing erfolgreich aktiv. Dazu gehören neben Projekten im Bereich Supply Chain Management und Engineering vor allem der Aufbau enger Kundenbeziehungen und die strategische Ausrichtung dieses Bereichs.

Dieter Loewe führt weiterhin als Geschäftsführer Clients & Markets sowie als Chief Client Officer seine erfolgreiche Arbeit fort. In diesem Rahmen wird er in enger Kooperation mit Ralf Malter die intensive Verzahnung der Industrie- und Technologiekompetenz des IT-Lösungsanbieters weiter voranbringen. Zudem verantwortet Loewe industrieübergreifend den Auf- und Ausbau der Advisory-Tätigkeiten in DACH.

„So bündeln wir große Teile der Business-Services-Funktionen, stärken die Zusammenarbeit mit den Business Units weiter und können damit unsere erfolgreiche Wachstumsstrategie für die DACH-Region fortführen“, sagt Swen Rehders, CEO und Vorsitzender der Geschäftsführung von NTT Data Deutschland sowie Acting CEO bei NTT Data EMEA.

„Diese internationale Rolle ist ein Ergebnis der erfolgreichen Arbeit im deutschen Markt und der konsequenten Ausrichtung des Automotive-Portfolios auf zukunftsfähige Lösungen für die Branche“, ergänzt CEO Rehders.