Damit agiert die NTT-Tochter als Reseller für den israelischen Softwarehersteller. Mit dieser Kooperation erhofft sich Nice, das eigene Geschäft mit Unternehmenskunden in Zentraleuropa auszubauen. Das Softwarehaus entwickelt Automatisierungslösungen ("Robotic Process Automation"/RPA), Business Analytics-Systeme und Applikationen, die helfen, die Erfahrungen und Erlebnisse von Kunden bei der Nutzung neuer Produkte und Services ("Customer Experience"/CX) zu verbessern.

NTT Data bildet mit Arkadin, E-Shelter, Itelligence und NTT Security die auch in der DACH-Region (Deutschland, Österreich, Schweiz) agierende NTT Gruppe, die wiederum zu den kundenfreundlichsten Systemhäusern hier zu Lande gehört. So freut sich Nice-Europa-Chef John O'Hara durch die Zusammenarbeit mit NTT Data die Reichweite seiner Lösungen in der DACH-Region auszubauen:

"Die Pandemie hat die Bedeutung von Lösungen gezeigt, dies sich an dynamische Umgebungen anpassen und die Kontinuität sowie außerordentliche Kunden- und Mitarbeitererfahrungen sicherstellen. Wir glauben, mit der Hilfe von NTT Data das volle Potential unserer Customer-Experience-Lösungen für Unternehmen in dieser Region freizusetzen. Gemeinsam können wir kleinen und großen Unternehmen in allen Branchen helfen, ihre Effizienz durch unsere Cloud-, Analytik- und Robotik-Lösungen zu verbessern."

Für Klaus-Dieter Schulze, Senior Vice President Advisory Services bei NTT Data, passt die Software von Nice sehr gut zu seinem Dienstleistungsangebot: "Das Lösungsportfolio von Nice stimmt stark mit unserer Vision von bahnbrechender Innovation in den Bereichen Customer Experience und Automation überein. Wir glauben, es bringt für Unternehmen einen wahren Mehrwert und macht im Leben derer Kunden einen Unterschied. Wir freuen uns sehr, diese Partnerschaft mit Nice einzugehen."