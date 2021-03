Spracherkennungsspezialist Nuance hat seine Partnerschaft mit Boadliner Ingram Micro erweitert. Bislang beschränkte sich die Kooperation auf den Verkauf der lokalen Desktop-Versionen von Dragon Professional und Legal Group. Nun können Reseller bei Ingram auch die Cloud-Varianten der Dragon-Produkte von Nuance zu beziehen. Für zusätzliche fachliche Unterstützung sorgt Ordiginal. Das niederländische Unternehmen übernimmt als Lösungspartner für Spracherkennung, Dokumente, Diktat und Telefonie in diesem Fall sowohl Hosting als auch Support.

Nuance vertreibt bereits seit mehr als zwei Jahren Cloud-Produkte Dragon Professional Anywhere und Dragon Legal Anywhere in DACH über zertifizierte Fachhändler. Bernd Stünkel, Head of Sales DACH bei Nuance, freut sich, dass seine Lösungen nun auch auf dem "weltweit größten Cloud-Marketplace" vertreten sind: "Auf diese Weise erhalten deren Kunden die Möglichkeit, Dragon-Spracherkennung ganz einfach, effizient und kostengünstig zu nutzen", erklärt er.

Ordiginal hat eine entsprechende Serverstruktur in Deutschland aufgebaut und sich auf die Zusammenarbeit in Ingram Micro und Nuance eingestellt. "Über die Verfügbarkeit im Cloud-Marketplace können Fachhändler einfach und schnell vom Wachstumsmarkt Spracherkennung profitieren. Dies beinhaltet kurze Wege beim Support, attraktive Margen und Up- und Cross-Selling-Potenziale", erläutert Jordy Onrust, Managing Director bei Ordiginal. Er sei von der Zukunft der Dragon-Spracherkennung "mehr als überzeugt".

