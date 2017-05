"War mir zu aufwendig und "Ich weiß nicht, wie es geht" waren dabei die am häufigsten genannten Gründe, teilte die 1&1 Mail & Media GmbH, Betreiberin von Web.de und GMX, am Montag in einer Studie mit.

Der hohe Installationsaufwand und mangelnde Kenntnis hielten die Nutzer noch häufiger davon ab, Verschlüsselungsverfahren einzusetzen, als im Jahr 2015. Damals lag der Anteil noch bei 35,6 (Installationsaufwand) und 31,5 Prozent (mangelnde Kenntnis), in der aktuellen Umfrage wurden die Gründe von 37,6 und 36,6 Prozent der Befragten genannt.

Dabei gehen 60 Prozent der Nutzer davon aus, dass ihre Mails von Geheimdiensten, Hackern oder dem eigenen Provider mitgelesen werden. 72 Prozent der Befragten empfinden das als "schlimm" oder "sehr schlimm". (dpa/rs)