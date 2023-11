Wenn es beim Geschäft mit Dokumentenscannern nur darum ginge, Hardware zu verkaufen, dann bräuchte man keine ausgewiesenen Experten im Bereich der Erfassung von Dokumenten. So lagen beim Partner Summit des Scannerherstellers Kodak Alaris neben den Geräten weitere Themen wie Intelligent Document Processing und Künstliche Intelligenz voll im Trend. Bei Kodak Alaris vertritt man den Standpunkt, dass Scannen allein nicht ausreicht.

Mehr als 40 Partner waren der Einladung des Herstellers nach Berlin gefolgt, um sich über das Produkt- und Lösungsportfolio zu informieren. Erst eine intelligente Erfassungslösung kann verwertbare Daten generieren und Prozesse beschleunigen oder automatisieren. So bietet beispielsweise die Kodak Info Input Solution verschiedene KI-Cloud-Konnektoren, die die Handschriftenerkennung, Rechnungs- und Formularlesung extrem vereinfachen.

Mehrwert für beide Seiten

Jürgen Krüger, Geschäftsführer bei Kodak Alaris Germany, betont dabei, wie wichtig ihm der persönliche Austausch mit den Partnern ist: "Er ist uns sehr wichtig und schafft Mehrwert für beide Seiten", bekräftigt Krüger. So zieht der Kodak-Alaris-Chef ein positives Fazit aus dem Summit: "Es war eine gelungene Mischung aus Informationen, Netzwerken und Entertainment, so dass wir uns schon auf das nächste Event freuen", so Krüger.

Die Keynote von Dr. Michael Durst "Innovate or die - Warum früher (fast) nichts besser war" rundete den formellen Teil ab. Nach vielen Informationen und Eindrücken ließ man den Tag kulinarisch und spielerlisch auf dem Restaurantschiff "Patio" ausklingen.

