Nur rund 17 Prozent der Angestellten, die in Deutschland als Spezialisten für Informationstechnik und Telekommunikation (ITK) arbeiten, sind Frauen, wie es in einer am Dienstag, den 8. Dezember 2020, veröffentlichten Analyse der Brüsseler Behörde heißt. EU-weit sind es demnach rund 18 Prozent.

Kombiniert mit weiteren Werten etwa zur Internetnutzung und Internetkompetenz von Frauen landet Deutschland auf Rang zwölf der 28 Länder. Angeführt wird das Ranking von Finnland gefolgt von Großbritannien, das noch Teil der Untersuchung ist. Anschließend kommen Schweden und Dänemark. Schlusslichter sind Griechenland, Rumänien und Bulgarien.

EU-weit gebe es bei allen untersuchten Werten Unterschiede zuungunsten von Frauen, heißt es. Immerhin sei die Lücke bei der Internetnutzung in den vergangenen 10 Jahren von 7 auf 2 Prozent geschrumpft. 84 Prozent der Frauen und 86 Prozent der Männer gehen demnach mindestens einmal pro Woche online.

"Das kann nicht sein", twitterte EU-Kommissions-Chefin Ursula von der Leyen mit Blick auf die geringe Zahl an Digital-Spezialistinnen. Sie werde darauf dringen, dass Mädchen aktiver und selbstbewusster seien und in der Digital-Wirtschaft lernten und arbeiteten.

Die Daten beziehen sich auf 2019 und basieren auf verschiedenen Umfragen von Eurostat - die Methodologie. (dpa/rw)