Die Diplom-Informatikerin Christine Hensel war seit 2017 in mehreren leitenden Positionen bei VMware tätig, zuletzt als Senior Director Solution Engineering Germany. Davor bekleidete sie Leitungsfunktionen in Vertrieb, Presales, Professional Services und Channel Management, unter anderem bei Stonebranch und Beta Systems Software. Jetzt soll sie als Director Systems Engineering bei Nutanix in Deutschland die lokale der Presales-Abteilung des Unternehmens erweitern und weiterentwickeln, um Kunden insbesondere im Enterprise-Segment bestmöglich zu unterstützen.

"Ich bin hocherfreut, für dieses dynamische Unternehmen zu arbeiten, das sich durch seinen Innovationsgeist und seine außergewöhnliche Erfolgsgeschichte der vergangenen fünfzehn Jahre auszeichnet", sagt Hensel. "Wie Nutanix immer wieder erfolgreich auf veränderte Anforderungen im Markt antwortet, zum Beispiel in den Bereichen Cybersicherheit und künstliche Intelligenz, beeindruckt mich sehr."

Zusammen mit ihrem Team möchte sie die Kombination aus innovativer Technologie und bestehendem Ecosystem nutzen, um "das Wachstumspotenzial von Nutanix voll auszuschöpfen". Hensel betont dabei: "Deshalb gilt mein Hauptaugenmerk neben dem Geschäft und der Technologie stets den Menschen und der Firmenkultur genauso wie unseren Kunden und Partnern."

"Christine Hensel bringt, abgesehen von ihrem ausgezeichnetem Technik-Know-how, viele Jahre an erfolgreicher Management- und Kundenerfahrung in unserem Kernmarkt mit und wird deshalb eine äußerst wertvolle Bereicherung für das deutsche Team sein", sagt Paulo Pereira, Vice President, Presales and Systems Engineering EMEA bei Nutanix. "Sie kennt die Herausforderungen unserer Kunden sowohl im Mittelstand als auch im Enterprise-Segment aus dem Effeff und ich bin überzeugt, dass sie mit ihrem Erfahrungs- und Wissensschatz einen großen Beitrag zum weiteren Erfolg von Nutanix Deutschland leisten wird."

Erst im August hatte Nutanix mit Chris De Vere einen langjährigen VMware-Manager als "Director EMEA Service Providers" gewinnen können. De Vere wechselt nach dreizehn Jahren bei VMware ins Nutanix-Team. Er war bei VMware zuletzt für das SaaS-Geschäft mit MSP-Partnern in der EMEA-Region verantwortlich. Bei Nutanix soll er den noch jungen MSP-Channel auf- und ausbauen.

Mehr zum Thema

Nutanix positioniert sich als VMware-Alternative

Nutanix NEXT 2024: volle Breitseite gegen VMware

Cisco und Nutanix vertiefen Partnerschaft

Nutanix befördert Paulo Pereira zum Vice President Presales