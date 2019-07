Bis dato verantwortete Sammy Zoghlami den Vertrieb von Nutanix in Südeuropa. Seine Laufbahn bei dem HCI-Anbieter begann 2013. Davor war er drei Jahre bei Cisco im Vertrieb und im Business-Development sowie insgesamt neuneinhalb Jahre bei Computacenter in Großbritannien und in Frankreich tätig.

Nun ist der Franzose für den Vertrieb und für die Kundenbetreuung, für die strategische Geschäftsentwicklung und die Vertriebsstrategie, sowie für das Management der Nutanix-Niederlassungen und der operativen Teams in der gesamten EMEA-Region inklusive Russland verantwortlich. Darüber hinaus soll sich Zoghlami auch noch um die Partnerschaften, Allianzen und Channel-Aktivitäten des Unternehmens kümmern.

Als EMEA-Vertriebsleiter bei Nutanix löst Zoghlami Chris Kaddaras ab, der ab sofort für Nord- und Südamerika Sales-seitig zuständig sein wird. In seiner neuen Rolle wird Zoghlami von Andrew Brinded, Chief of Staff EMEA, unterstützt. Brindet überwacht Nutanix' operative Angelegenheiten in dieser Region.

Die Ausweitung seiner Aktivitäten von Südeuropa aus auf die gesamte EMEA-Region kommentiert Zoghlami mit folgendem Statement: "Seit ich vor sechs Jahren zu Nutanix kam, habe ich verfolgt, wie sich das Unternehmen auf geradezu spektakuläre Weise entwickelt hat, und das nirgendwo mehr als in Europa, dem Nahen Osten und in Afrika. Ich freue mich sehr auf die Gelegenheit, meine Erfahrungen in der Betreuung von Märkten wie Frankreich, der iberischen Halbinsel, Italien, der Schweiz sowie in Nord- und Westafrika auf neue Gebiete anzuwenden und weiterzuentwickeln, die sowohl kommerzielle Erfolge als auch neue Potenziale für uns aufweisen. Ich kann es kaum erwarten, unsere Kunden, Partner und Mitarbeiter bei ihrer Entwicklung zu unterstützen."

Dheeraj Pandey, Chairman, Gründer und CEO von Nutanix, fasst hier noch Mal die Gründe für Zoghlamis Beförderung zusammen: "In seiner jüngsten Position als Leiter unserer Aktivitäten in Südeuropa hat sich Zoghlami als äußerst effektive und bei unseren Kunden, Partnern und Mitarbeitern beliebte Führungspersönlichkeit erwiesen. Angesichts der bemerkenswerten Geschwindigkeit, mit der er Anpassungen vornimmt und Maßnahmen ausführt, freue ich mich, Sammy Zoghlami in die Rolle des EMEA-Vertriebsleiters berufen zu können, und ich bin mir sicher, dass sein gesamtes Umfeld darüber ebenso erfreut ist."