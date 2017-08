Value Added Distributor (VAD) Tim möchte seine Reseller für HCI-Technologie (Hyper Converged Infrastructure) fit machen und veranstaltet zu diesem Zweck gemeinsam mit Nutanix eine Roadshow für Fachhändler an sechs Orten.

In Köln (12. September), Wiesbaden (13. September), Stuttgart (20. September), Nürnberg (21. September), Berlin (11. Oktober) und in Hannover (18. Oktober) können interessierte Reseller ihr Wissen in Sachen Hyper Converged Infrastructure und Enterprise Cloud kostenfrei erweitern. Ziel ist es diese Fachhändler am Ende der eintägigen Veranstaltung in die Lage zu versetzen, Projekte um HCI- und Cloud-Umfeld erfolgreich durchzuführen.

Hierfür hat Tim eine Agenda vorbereitet, die Funktionsweise der HCI-Software von Nutanix erklärt, Argumentationshilfen für Sales-Mitarbeiter bereitstellt, Einsatzszenarien präsentiert, Marktanalysen beinhaltet, die Hardware-Plattformen der Nutanix-Allianzpartner Lenovo und Dell EMC vorstellt sowie alle Fragen der teilnehmende Händler beantwortet. Die Veranstaltung von Tim richtet sich an Mitarbeiter im Presales und Vertrieb der Reseller.

Lesetipp: Dell EMC will den Channel weiter stärken

"Mit der eigenen HCI-Lösung revolutioniert Nutanix den IT-Markt", meint Thomas Obitz, Channel Development Manager bei Tim. "Mit den Inhalten unserer Roadshow erleichtern wir unseren Resellern den Einstieg in diesen hochspannenden Markt. Wir zeigen, wie einfach die Nutanix-Software zu nutzen ist, welche Potenziale darin stecken und warum es dank der Enterprise Cloud-Technologie weitaus mehr als das klassische HCI ist. Unsere Partner dürfen sich auch auf die Präsentation der Hardware-Varianten Lenovo Converged HX oder Dell EMC XC freuen", so Obitz weiter.

Interessierte Partner können die HCI-Lösungen Nutanix NX, Lenovo Converged HX oder Dell EMC XC auf Wunsch auch kostenlos testen.