Nutanix will mit einem neuen Channel-Programm den Mittelstand besser bedienen. Das Velocity genannte Programm soll Verkaufsprozesse beschleunigen und teilnehmenden Channel-Partnern mit diversen Incentives und Marketingunterstützung helfen, die Nutanix-Produkte im Mittelstand zu positionieren.

Für seine Mittelstandsoffensive arbeitet Nutanix eng mit Lenovo zusammen. Der Hersteller bietet für Mittelstandskunden spezielle Produktpaketeauf Basis seiner HX-Appliancesan. Dadurch soll eine schnelle Verfügbarkeit für vorkonfigurierte Angebote mit mehreren Anpassungsmöglichkeiten und einem attraktiven Preis gewährleistet werden. Als Mittelstand definiert Nutanix im Rahmen der Initiative Firmen mit bis zu 500 Mitarbeitern.

"Mit dem neuen Velocity-Programm gibt Nutanix seinen Partnern die Möglichkeit, die Nutanix Enterprise Cloud OS-Software einfacher im Mittelstandsmarkt zu vertreiben", verspricht Rodney Foreman, Vice President of Global Channel Sales bei Nutanix. Ziel sei es, nicht nur die reinen Umsatzahlen zu honorieren, sondern Partner zu belohnen, die sich besonders für Nutanix engagieren.

"Wir sind für Nutanix ein schnell wachsender Partner und freuen uns darauf, dieses Wachstum durch die Zusammenarbeit im Rahmen des Velocity-Programms fortzusetzen", ergänzt Paige Garner, Vice President, Worldwide Sales Operations, bei der Lenovo Data Center Group. Gemeinsam wolle man nun auch verstärkt Kunden im Mittelstand in die Lage versetzen, hyperkonvergente Infrastrukturen zu implementieren.

Das Velocity-Programm richtet sich an Reseller, die von autorisierten Nutanix-VADs betreut werden. Dazu gehörtin Deutschland seit kurzem auch Tech Data. Mit dem Distributor hat Nutanix bereits länger bestehende Beziehungen in Nordamerika, die nun auf den deutschsprachigen Raum ausgedehnt wurden.

Laut Channel-Chef Foreman erwartet sich Nutanix von dem Schritt eine "signifikante Steigerung bei Umsatz und Marktanteilen." Inwieweit dazu auch die Anzahl der Partner erhöht werden soll, wollte der Manager noch nicht verraten. Auf jeden Fall müssen Teilnehmer aber auch Partner von Lenovo sein. Lenovo ist zwar der erste OEM-Partner, der spezielle Preise und Produktpakete angekündigt hat, weitere könnten aber folgen. Für Partner von Dell EMC, einem weiteren OEM-Partner von Nutanix, wird der Verkauf derDell-XC-Core-Palette bereits mit einem Incentive-Programm gefördert.