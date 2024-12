Nutanix hat 2024 in Deutschland signifikant in den Channel und den Aufbau personeller Ressourcen investiert. Unter anderem kamen Christine Hensel als Director Systems Engineering und Silvia Niederfahrenhorst als Director of Channel & Ecosystems neu zu dem Unternehmen. Auf EMEA-Ebene wurde mit Chris De Vere ein ehemaliger VMware-Manager geholt, der sich dort schon um den Aufbau des MSP-Geschäfts kümmrte und diese Arbeit nun bei Nutanix fortsetzen soll.

Denn insgesamt sieht Nutanix - das schon immer auf den Channel setzt - angesichts der Verwerfungen im Markt gute Chancen, seine eigene Position auszubauen - sei es durch bessere Unterstützung des Channels oder Ansprache neuer Kunden, die nach Alternativen zu aktuell genutzten Produkten suchen.

Weil der Verkauf und die Implementierung von Nutanix-Produkten nicht trivial sind, oft tief in die vorhandene Infrastruktur der Kunden eingreift und auch manchmal ein Umdenken erfordert - von klassischen Ansätzen hin zu moderneren, flexibleren Wegen - sind qualifizierte, engagierte und motivierte Partner unverzichtbar. Die, die sich da besonders hervorgetan haben, hat Nutanix kürzlich auf der Partner- und Kundenkonferenz Next in Darmstadt ausgezeichnet.