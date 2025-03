Sowohl im öffentlichen Sektor als auch im Gesundheitswesen ist der Digitalisierungsdruck hoch, um für Effizienz und Kostenkontrolle zu sorgen - sind aber auch die Anforderungen an Datenschutz und immer stärker auch an Digitale Souveränität hoch. Wie das unter einen Hut - oder auf eine Plattform - zu bringen ist und wie sich damit schnell von den Vorteilen Künstlicher Intelligenz profitieren lässt, soll für Nutanix künftig Horst Robertz vermitteln. Das Unternehmen hat ihn dazu als "Director Public Sector & Healthcare" an Bord geholt.

"Mit Nutanix können der Öffentliche und der Gesundheitssektor ihre anspruchsvollen Ziele in den Bereichen digitale Souveränität und Datenschutz, Produktivität und Automatisierung, aber auch Kostenkontrolle erreichen", sagt Robertz. "Nie war die Gelegenheit günstiger als jetzt, ein sicheres, zuverlässiges und kosteneffektives Betriebsmodell für den digitalen Staat und ein digitales Gesundheitswesen auf Basis von Nutanix zu implementieren. Diesem Ziel werde ich mich zusammen mit meinem Team und unseren Partnern voll und ganz widmen."



"Channel Rockstar" von Nutanix ist 2024 Mutlu Kumral von Kramer & Crew. Glückwunsch!

Die Auszeichnung als "Distribution Rockstar" nahm Mathias Dambeck von der TIM AG mit nach Wiesbaden. Besser hätte sich Silvia Niederfahrenhorst, als Director of Channel & Ecosystems ganz neu an Bord bei Nutanix, dem Distributionspartner wohl kaum vorstellen können.

Und nochmal SVA - diesmal aber ein persönlicher Award für SVA-Mitarbeiter Vitali Skidan als "Surge Hero of the Year 2024"

Heiner Mudersbach (Kramer & Crew) ist "Partner SE of the Year" von Nutanix. Bei Nutanix-Fragen also Heiner fragen!

"Enthus" steht für irgendwas mit "Enthusiasmus". Als "Fastest Growing Partner" des Jahres 2024 bei Nutanix macht das Unternehmen seinem Namen alle Ehre.

Stefanie Fischl sammelte für Cancom den Award als "Marketing Rockstar" ein.

Schon wieder Wiesbaden: Der Award "Partner of the Year" ging an SVA.

Robertz über mehr als zwanzig Jahre Vertriebs- und Beratungserfahrung im Öffentlichen Sektor und im Gesundheitswesen für seine Aufgabe mit. Vor seinem Wechsel zu Nutanix war er als Business-Development-Partner bei der PD tätig, der Inhouse-Beratung der Öffentlichen Hand. Weitere Stationen seines beruflichen Werdegangs waren Lufthansa, IBM Deutschland und PricewaterhouseCoopers. Hilfreich dürften aber auch die Erfahrungen aus seinen dreizehn Jahren bei VMware sein, wo er zuletzt als Senior Director Public Sector & Healthcare tätig war.

Thomas Herrguth, General Manager Deutschland bei Nutanix, lobt Robertz als ausgewiesenen Branchenkenner und hat bereits früher (in seiner Zeit als Country Leader bei VMware Deutschland), mit ihm zusammengearbeitet. "Wir werden weiter Aufklärungsarbeit leisten, dass unser Plattformangebot die ideale Lösung für die branchenspezifischen Herausforderungen und die Zukunft der IT in diesen beiden wichtigen Sektoren ist", verspricht Herrguth. "Ich könnte mir keinen Besseren als Horst Robertz vorstellen, um diese Aufgabe zu erfüllen und unsere potenziellen Kunden von den Vorteilen unseres Angebots erfolgreich zu überzeugen."

