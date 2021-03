Die Nuvias Deutschland GmbH erhielt die Auszeichnung auf der diesjährigen "Fortinet Accelerate 2021 Digital Edition", der digitalen Konferenz für Fortinet-Kunden und -Partner in EMEA am 10. März 2021. Damit werde die langjährige und starke Partnerschaft zwischen dem IT-Security Hersteller und dem Value Add-Distributor sowie das solide Wachstum im Jahr 2020 gekrönt, heißt es weiter aus Hamburg.

Neben der Unterstützung in Vertrieb, Technik und im Marketing, bietet Nuvias jährlich rund 100 NSE-Zertifizierungskurse und -trainings, sowie kostenlose Workshops und Webinare zu diversen Fortinet-Themen für Reseller an. Der VAD setzt auf ein starkes Team in Vertrieb, Technik und Marketing, um Reseller in allen Bereichen vollumfänglich zu unterstützen.

Viele gemeinsame Erfolge

In Ergänzung zu den vertrieblichen Erfolgen, blicken Fortinet und Nuvias auch auf viele gemeinsame und erfolgreiche Messeauftritte auf der CeBIT oder It-sa zurück. Auch die eigenen Veranstaltungen, wie etwa das Nuvias Summit 2021, welches am 18. März ebenfalls digital stattfand, werden von Fachvorträgen und der Expertise Fortinets bereichert.

„Fortinet zählt zu unseren wichtigsten Herstellern in Europa“, erklärt Thomas Henk, Product Sales Director bei Nuvias. „Das umfassende Sicherheitsportfolio bietet unseren Resellern einen hervorragenden Schutz vor den immer komplexer werdenden Cyberbedrohungen. Wir freuen uns daher besonders, von Fortinet für unsere Value-Add Leistungen ausgezeichnet worden zu sein.“