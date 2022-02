Der britische VAD Nuvias weitet seine Partnerschaft mit dem Hersteller Yealink auf die DACH-Region aus. Nuvias reagiert damit auf die wachsende Nachfrage an hochfunktionalen UC-Lösungen für hybride Arbeitsumgebungen, die Partnern in Deutschland, Österreich und der Schweiz ab sofort zur Verfügung steht.

Aufgrund der erfolgreichen Zusammenarbeit in UK seit 2020, für die Nuvias im Jahr 2021 mit gleich fünf Business Awards von Yealink ausgezeichnet wurde, baut der VAD mit den Produkten des chinesischen Herstellers seinen spezialisierten Technologiebereich Nuvias UC nun auch für die DACH-Region aus. Im eigenen Webshop Novias UC Hub bietet Nuvias eine White-Label-Option an sowie einen Überblick über Produkte, Bestellungen und Hardwarebestände.

Nach dem UK-Erfolg der nächste logische Schritt

"Das Yealink-Geschäft ist deutlich gewachsen", sagte Jeremy Keefe, CEO bei Nuvias UC in Großbritannien. "Wir gehen davon aus, dass diese Dynamik bis zum Ende unseres Geschäftsjahres im März 2022 anhalten wird. Die Nachfrage in Großbritannien war sehr stark, wobei Nuvias UC ein Umsatzwachstum von knapp 600 Prozent bei den Videolösungen von Yealink und ein Umsatzwachstum von fast 350 Prozent bei den Audioprodukten verzeichnete."

"Durch die Expansion in Deutschland, Österreich und der Schweiz können wir die gesamte Lösungspalette an Yealink SIP- und Microsoft Teams-Produkten anbieten", erklärt Dietmar Kraume, Managing Director bei der Alliance Technologies GmbH. "Dies umfasst auch Lösungen für Besprechungsräume, Businesstelefone für Führungskräfte, Headsets, Workstations sowie viele weitere Lösungen, die die Bedürfnisse von Mitarbeitern in Remote- und Büroarbeitsumgebungen erfüllen. Die Lösungen sind ab sofort über Nuvias und Alliance Technologies erhältlich."