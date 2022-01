Die Alliance Technologies GmbH wurde 2001 gegründet. Von Beginn an hat sich der Distributor auf den Vertrieb von Unified Communications-Lösungen (UC) spezialisiert. Aktuell arbeitet der VAD mit Microsoft, Zoom, AudioCodes, Pexip, und ContactCenter4All zusammen.

Im Zuge der Übernahme von Alliance Technologies erweitert Nuvias den Geschäftsbereich UC auf DACH (Deutschland, Österreich, Schweiz) und ergänzt damit die in dieser Region bestehenden Kooperationen mit Bluejeans, DTEN, Lifesize, Poly und Yealink. Somit bedient Nuvias nun auch im deutschsprachigen Raum die vier Produktbereiche Cyber Security, Intelligent Networks, Unified Communications und Infrastruktur.

Das erfreut auch Jeremy Keefe, CEO bei Nuvias UC: "Die Nachfrage nach End-to-End-UC-Lösungen hat in Europa stark zugenommen. Insbesondere wollen wir eine stärkere, lokale Präsenz in der DACH-Region aufbauen, denn hier gibt es Channelpartner, die nach geeigneten Distributoren mit einem starken Portfolio suchen. Es gilt die unterschiedlichen Anforderungen der Endkunden zu erfüllen, die zu einer hybriden Arbeitsumgebung übergehen. Diese sollte idealerweise die Remote- und Büroarbeit flexibel miteinander kombinieren. Mit der Expertise von Alliance Technologies in den Bereichen Voice, Video, Customer Care und Cloud-Services werden wir in der Lage sein, unseren Partnern und Herstellern einen noch größeren Mehrwert zu bieten. Zudem freuen wir uns darauf, die Partner von Alliance Technologies im Nuvias UC-Netzwerk willkommen zu heißen." Dazu zählen beispielsweise Ratiodata, SoftwareOne, Profi Engineering und Arvato.

Für Helge Scherff, RVP Central Europe bei der Nuvias Group, ist dies ebenfalls eine gute Nachricht. "Nun können wir unseren Partnern weiterer Produkte und Dienstleistungen anbieten, damit sie alle Vorteile aus den schnell wachsenden UC-Möglichkeiten ziehen und eine größere Bandbreite an Anforderungen ihrer Kunden erfüllen können."

Dietmar Kraume, bisheriger Managing Director der Alliance Technologies GmbH, freut sich, innerhalb der Nuvias Group seinen Partnern mehr Wachstumschancen anbieten zu können:"Die Mischung aus unserer Marktpräsenz und den Herstellerpartnerschaften von Nuvias UC wird unsere Reichweite erhöhen und neue Angebote für unsere Partner schaffen."