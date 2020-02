Das Nuvias Summit hat sich in Norddeutschland als Plattform für aktuelle IT-Lösungen und -Trends etabliert. Beim diesjährigen Event am 19. März 2020 in Hamburg richtet die Nuvias Group einmal mehr den Fokus auf die Digitale Transformation, widmet sich jedoch unter anderem auch den Themen SD-WAN, IoT und WiFi6.

Die Besucher können sich über den Tag verteilt in drei Keynotes, 11 Workshops und zahlreichen Fachvorträgen über die Zukunft der IT informieren. Dabei geht es unter anderem um die Entwicklung der Cybersecurity, eine interaktive virtuelle Zeitreise oder etwa um die erfolgreiche Security-Strategie für die Zukunft. Die Redner und weitere Details zu den Vorträgen sind auch als PDF zum Download verfügbar.

Ausstellung mit persönlicher Beratung

Zusätzlich bietet sich die Möglichkeit im großen Ausstellungsbereich mit den Herstellern und Nuvias-Experten in Kontakt zu treten und sich individuell beraten zu lassen. Im Future-Space stellt Nuvias modernste Technik wie Anki Overdrive, Microsoft Hololens 2, Lomoo, Ocolus Quest oder Hoover Camera zum Anfassen und Ausprobieren zur Verfügung.

Im Anschluss an das Nuvias Summit geht die Veranstaltung in eine große IT-Afterwork-Party mit Live-Band und DJane über. Dazu sind nicht nur die Teilnehmer des Nuvias Summits herzlich eingeladen, sondern alle Hamburger IT-Unternehmen. Der Abend steht unter dem Motto „James Bond“ und lädt zum Spielen am Roulette-Tisch und Cocktail schlürfen an der Bar ein. Wer dazu in Smoking oder Abendkleid erscheint, sichert sich zudem einen Kinogutschein für den neuen James Bond-Film „No Time to Die“.

Weitere Informationen zum Programm, der Anreise sowie zur Anmeldung und persönlichen Beratungsterminen hält diese Webseite bereit.