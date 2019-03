England blickt auf eine außergewöhnliche über 30jährige Karriere in der IT-Distribution zurück: In seiner vorherigen Rolle war er bei Tech Data als Senior Vizepräsident "Next Generation Technologies" für die Entwicklung neuer Geschäftsbereiche und Modelle verantwortlich. Zuvor hatte er bereits als Senior Vizepräsident über das so genannte "Value Added Business" mit den Marken Azlan, Datech und Maverick den Unternehmenswert europaweit beträchtlich steigern können.

Seine Laufbahn in der Distribution begann für England 1995 bei Compushack, und noch bevor dieser VAD von Ingram Micro 2004 übernommen wurde, wechselte der Manager selbst bereits 2000 zu dem Broadliner, bei dem er zwei Jahre lang das Netzwerk-Geschäft in Europa leitete. Von Ingram ging es dann zu Comstor (heute: Westcon) weiter. Simon England hat Mathematik und Informatik an der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität zu Bonn studiert.

Nuvias möchte England nun "in die nächste Entwicklungsphase führen" und den VAD "zu einem führenden Mehrwertdistributor in Europa aufbauen". Gleichzeitig will der Manager auch das Wachstum seiner Reseller vorantreiben.

"Wir sind in dem stark wachsenden Markt außergewöhnlich gut aufgestellt und arbeiten daran, die Art und Weise, wie wir IT-Services sicher erbringen, zu verändern. Wir verfügen über sehr viel Expertise und Reputation - über das Partnernetzwerk bis hin zu einem Portfolio an führenden Herstellern und Services. Ich freue mich auf die Chance, auf dieser Grundlage weiter aufzubauen und das gesamte Potential des VADs in der EMEA-Region (Europa, Nahost und Afrika, Anm. d. Red.) zu erschließen", so England in seiner Antrittsrede.

