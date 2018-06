Die Nuvias Group erweitert ihr Portfolio in Großbritannien, Nordirland und der DACH-Region um die Sicherheitslösungen von Forcepoint. Der US-Hersteller aus San Diego wirbt mit einem ganzheitlichen Sicherheitsansatz, der die Schnittstelle zwischen Anwender, kritischen Daten und geistigem Eigentum in den Mittelpunkt stellt.

Im Angebot des VAD stehen ab sofort neben Dynamic Data Protection, eine automatisierte, risikoadaptive Lösung, die Human-Centric Behavior Analytics nutzt, eine Analyse des Nutzerverhaltens. Ebenfalls von Forcepoint angeboten werden Cloud Access Security Broker (CASB), eine Web und E-Mail Security Cloud sowie Next Generation Firewall.

Die Lösungen können etwa kompromittierte Zugangsdaten durch die Kategorisierung von Datenbewegungen, unterschiedlichen Vertrauensstufen und Nutzerverhalten in typische und anormale Muster identifizieren und verhindern.

Forcepoint setzt auf die Unterstützung des Distributors, um Reichweite und Umsatz im Enterprise- sowie im KMU-Segment zu steigern. Nuvias setzt auf seine Cyber Security Practice, welche auf dem Geschäftsmodell der ehemaligen Wick Hill basiert und eine umfangreiche Auswahl an erstklassigen IT-Security-Lösungen bietet. Damit seien alle aktuellen Bedrohungen abgedeckt, die in den sich rasch entwickelnden Netzwerken von heute vorkommen, so das Unternehmen.

"Forcepoints Human-Centric-Cyber-Security-Ansatz und die risikoadaptiven Sicherheitstechnologien stehen im Vordergrund aktueller Cyber-Security-Entwicklungen und bieten Resellern große Wachstumschancen auf dem Markt", sagt Ian Kilpatrick, EVP Cyber Security bei Nuvias. "Wir freuen uns, den Vertrieb des Forcepoint-Portfolios vorantreiben zu dürfen, insbesondere in den Bereichen Cloud Security, Web-Sicherheit und Datenverwaltung nach DSGVO."

"Nuvias ist in Großbritannien und der DACH-Region sehr gut etabliert und verfügt mit über 20 Jahren Erfahrung auf dem Markt über viel Expertise", erklärt Neal Lillywhite, Vice President of EMEA Channel bei Forcepoint. "Wir werden den großen und vielfältigen Reseller-Kundenstamm von Nuvias nutzen, um unsere bisherige Reichweite zu vergrößern. Wir freuen uns auf eine sehr erfolgreiche Partnerschaft."

