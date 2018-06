15.06.2018 Von Friedrich Stiemer

Nur das aktuelle NVMe-Protokoll ist in Kombination mit der PCI-Express-Schnittstelle in der Lage, die hohen Datenraten aktueller SSDs zu übermitteln. Doch was genau kann der Standard eigentlich, was der bisherige Platzhirsch SATA nicht kann? Wir klären auf.