Seit Jahren ist der Mobilfunknetztest der connect der Branchen-Benchmark schlechthin und eine gute Orientierung für Kunden. Welcher Provider bietet seinen Kunden das beste Mobilfunknetz? Wie gut ist die Verfügbarkeit deutschlandweit? Wie schaut es mit der tatsächlichen Geschwindigkeit in Ballungszentren und in ländlichen Regionen aus? Das Ergebnis von O2/Telefónica kann sich sehen lassen.“ Abermals macht Telefónica im Vergleich zum Vorjahr einen großen Sprung nach vorn, kommt den Konkurrenten näher und erzielt sein bislang bestes Ergebnis. Zuwächse gelingen O2 in den Disziplinen Sprache und Crowd, in den Datentests ist das Bild gemischt: deutliche Steigerungen in den Städten, aber Nachholbedarf auf dem Land. Dies gilt auch für den 5G-Ausbau, der aber in den Großstädten bereits vorbildlich ist.“

Der große Tarif-Check: O2 gewinnt vier von fünf Disziplinen Einen Schritt weiter geht der Tarif-Check, der die Angebote der Mobilfunkprovider miteinander verglichen hat. Denn nicht jedes auf den ersten Blick attraktive Angebot ist für jeden Nutzer passend. Daher hat connect die Tarife in die fünf Kategorien „Wenignutzer“, „Normalnutzer“, „Vielnutzer“ und „Powernutzer“ sowie „Flatrate-Tarife“ eingeteilt. Beurteilt wurden neben dem Tarif, das Sprach- und Datennetz, das Crowdsourcing, die Hotline, die Shops und die App. In den ersten vier Disziplinen lässt O2/Telefónica die Konkurrenz von Telekom und Vodafone hinter sich und erringt jeweils ein „sehr gut“ mit höchster Punktzahl. Gewinner-Tarife:

Wenignutzer: o2 Free S mit 3 Gigabyte

Normalnutzer: O2 Free S Boost mit 6 Gigabyte

Vielnutzer: O2 Free M mit 20 Gigabyte

Powernutzer: O2 Free M Boost mit 40 Gigabyte Bei den Flatrate-Tarifen muss sich O2 mit „O2 Free Unlimited Max“ knapp geschlagen geben, schneidet aber auch hier mit „sehr gut“ ab und kommt in der Teil-Rubrik „Tarif“ als einziger Anbieter auf die Höchstzahl von 50 Punkten. Eine Übersicht der aktuellen Mobilfunktarife von O2 finden Sie hier. (PC-Welt)