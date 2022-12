Informationen sind das wertvollste Gut jedes Unternehmens. Um effizient und nachhaltig agieren und wachsen zu können, sind Unternehmen mehr denn je auf die IT und schnelle Datenanalysen angewiesen. Doch die heute erzeugten Daten sind weitaus reichhaltiger als noch vor einigen Jahren. Unstrukturierte Daten, wie z.B. Bilder, Präsentationen, Audio- und Videodateien machen 80 bis 90 Prozent des gesamten Datenvolumens eines Unternehmens aus und können, im Gegensatz zu strukturierten Daten, nicht in einer herkömmlichen relationalen Datenbank verwaltet werden.

Modernes Storage-Protokoll für eine moderne digitale Welt

Object Storage und das S3 Protokoll wurden entwickelt, um Speicherung, Verwaltung und Abruf unstrukturierter Daten zu vereinfachen, für einen sicheren Zugriff auf Informationen - zu jeder Zeit und von jedem Ort aus. Auch die Zusammenstellung und Analyse von Daten wird für Unternehmen jeder Größe einfacher und effizienter. Dabei ist es egal, ob das Datenvolumen im TB- oder PB-Bereich liegt. Die Geschwindigkeit und Effizienz, mit denen ein rapides Datenwachstum bewältigt werden kann, zeichnen Object Storage ebenso aus wie die einfache Skalierbarkeit - ob vor Ort, in der Cloud oder kombiniert als Hybridlösung. Object Storage ist so konzipiert, dass der Datenzugriff überall dort erfolgt, wo er benötigt wird, und zwar über hochsichere Internet-Standardprotokolle, wie z.B. "https". Damit sind alle Daten während der Übertragung hochgradig verschlüsselt.

Die Vorteile des sicheren Datenzugriffs und der einfachen Verwaltung von Objekt-Speichern liegen auf der Hand. Die breite Akzeptanz von S3 als Quasi-Standardprotokoll hat dazu geführt, dass zahlreiche Softwarelösungen bereits eine umfangreiche S3-Kompatibilität bieten. Auch die integrierte Replikation zwischen Objekt-Speichersystemen ist bei vielen Herstellern bereits eine Standardfunktion. Die Möglichkeit, Daten einfach zu verwalten und geografisch zu replizieren, bietet Unternehmen mit mehreren Niederlassungen oder Remote-Arbeitsplätzen schnellen und sicheren Zugang.

Dank Object Lock können zudem höchste Sicherheitsstandards für den Schutz gegen Ransomware und andere Cyberattacken implementiert werden. Die WORM-Funktion macht den Objektspeicher unveränderbar und sorgt so in Kombination mit kompatiblen Backup-Anwendungen dafür, dass bei einer Ransomware-Attacke Daten weder verloren gehen noch verändert werden und so eine schnelle Wiederherstellung des Geschäftsbetriebs von einer "sauberen" Backup-Kopie erfolgen kann.

Bisher bestand für kleinere Unternehmen die Herausforderung, eine kosteneffiziente Object-Storage-Lösung der Enterprise-Klasse zu finden, die für kleinere Datenmengen ausgelegt ist und gleichzeitig ohne Kompromisse relevante Hardware- und Softwarefunktionen wie Immutable Storage und Object Lock bietet.

Das Yowie Appliance-Portfolio von RNT Rausch macht dieser Suche ein Ende. Die schlüsselfertigen Komplettlösungen hat Cloudian Hyperstore inklusive der in 25 Ländern zertifizierten Object-Lock-Funktion bereits vorinstalliert, sie sind dank des mit Cloudian gemeinsam entwickelten Installationsassistenten in weniger als 30 Minuten einsatzbereit.

Die Yowie Appliance-Familie stellt den Status quo der "SMB-Storage"-Angebote in Frage und bringt Object Storage sowie S3 ab 2 TB nutzbarer Kapazität auf den Markt, Simplicity-as-a-Service inklusive.

Hier erfahren Sie mehr!