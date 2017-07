Lange fanden visuell unterstützte Collaboration-Lösungen hauptsächlich in großen, international operierenden Konzernen Anwendung. Doch auch im Mittelstand wächst der Bedarf. Der Collaboration-Spezialist Oblong hat dafür seine Visualisierungslösung Mezzanine 200 entwickelt. Die 200er-Version enthält die wichtigsten Grundfunktionen, ist aber deutlich günstiger als die größeren Systeme.

Erst kürzlich hat das amerikanische Unternehmen in München eine Niederlassung gegründet. Nun will Oblong seine Lösungen auch über den Channel vermarkten. Mit einem In-a-Box Kit will Oblong Integratoren und Händlern den Einstieg in die Mezzanine-Welt erleichtern. Laut Hersteller lässt sich das Mezzanine 200 Partner Kit innerhalb eines Tages installieren. So könnten Meetings beim Kunden schnell und auf technisch hohem Niveau abgehalten werden.

Kreativität und Effizienz

Mezzanine 200 ist eine Dual-Screen Lösung, die sich leicht in Betrieb nehmen lassen soll und die mit einer Vielzahl von Displays, VTC-Codecs und anderer Hardware-Peripherie funktioniert.

Die Lösung besitzt ein Infrarot-gestengesteuerte Trackingsystem, über das mehrere Content-Streams zeitgleich bearbeitet werden können. Mit dem Steuerelement "Wand" werden Inhalte über natürliche Gesten ausgewählt, skaliert, verschoben, markiert oder eingefroren, um sie später weiter zu verarbeiten. "Das Mezzanine 200 In-a-Box Partner Kit ist ideal geeignet, um verteilten kleineren und mittleren Teams zu mehr Kreativität und Effizienz zu verhelfen", erläutert Thomas Spiegl, Regional Sales Director D-A-CH bei Oblong Industries.