Die ACP Digital Analytics GmbH wird innerhalb der Münchner ACP Holding Digital AG als eine eigene Spezialeinheit zur Analyse von Daten agieren. Die Ergebnisse dieser Auswertungen können im Verbund mit Technologien wie Big Data oder Künstlicher Intelligenz (KI) zentraler Baustein für den Erfolg digitaler Geschäftsmodelle in deutschen Unternehmen werden, so die Überzeugung des ACP-Managements.

Lesetipp: Das sind die besten Managed Service Provider 2019

Nach Ansicht der Spezialisten des Systemhauses sind in den Daten der deutschen Unternehmen Schätze verborgen, die es zu bergen gilt. Momentan sind diese Daten auf unterschiedliche Systeme (Produktion, Buchhaltung, externe Datenbanken) verteilt. Durch eine sinnvolle Verknüpfung der externen Daten (Wetterinformationen, Geodaten, Social Media, etc.) mit den internen Ressourcen kann ein Unternehmen neue Geschäftsfelder erschließen und bestehende erweitern.

Genau hier setzt nun die ACP Digital Analytics GmbH an. Sie offeriert ihren Kunden Lösungen für ein effizienteres Datenmanagement an, dabei arbeiten die ACP-Consultants stets direkt mit den jeweiligen Fachabteilungen des Kunden zusammen und fungieren gleichzeitig als Bindeglied zu der IT-Abteilung, etwa wenn es um die Anschaffung geeigneter Hard- und Software oder die Implementierung der zugehörigen Datenanalysewerkzeuge geht.

Erik Purwins, Geschäftsführer der ACP Digital Analytics GmbH in Düsseldorf, beschreibt sein Tätigkeitsprofil: "Wir sorgen dafür, dass Unternehmensdaten greifbar und auswertbar gemacht werden. So können wir die Vergangenheit beurteilen, die Gegenwart steuern und Entwicklungen der Zukunft treffsicher prognostizieren. Durch Methoden der Künstlichen Intelligenz und Data Science optimieren wir zudem Arbeitsprozesse und können Unternehmen dabei helfen, Planungsaufgaben, etwa im Vertrieb, zielgerichteter durchzuführen."

Thomas Schrader, Vorstand der ACP Digital Holding AG, erklärt das neue Konstrukt: "Zusammen mit ACP Digital Analytics bündeln wir all unsere Fähigkeiten rund um unsere Kernthemen Big Data Analytics und KI, also jenen Schlüsseltechnologien für erfolgreiche, digitale Geschäftsmodelle. Unter dem Dach der ACP Gruppe kombinieren wir darüber hinaus das Portfolio eines Systemhauses mit dezidiertem Digitalisierungs- und Analytics-Wissen. Somit können wir aus einer Hand alles anbieten, was ein Unternehmen zur Planung, Realisierung und Betreuung seiner Analytics-Lösung benötigt. Für unsere Kunden ein echter Mehrwehrt, da es hierfür normalerweise zweier verschiedener Dienstleister bedarf."