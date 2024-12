Im Jahr 2012 gegründet, hat sich E-Square zu einem der weltweit führenden Netzwerke für Unterhaltungs- und Haushaltselektronik entwickelt. Aktuell zählt der Handelsverbund neben Electronic Partner Deutschland 17 weitere europäische Mitgliedsunternehmen in 12 weiteren Ländern mit insgesamt rund 10.000 angeschlossenen Unternehmen. Darunter befinden sich sowohl stationäre Fachhändler, Großflächenmärkte, reine Onlinehändler als auch Omnichannel-Anbieter. Bei E-Square profitieren internationale Unternehmen durch intensive Zusammenarbeit von umfassenden Einblicken in unterschiedliche Märkte und Handelsformate. Regelmäßiger Austausch und Networking stehen dabei im Fokus, um nachhaltig erfolgreiche Partnerschaften mit internationalen Lieferantenpartnern aufzubauen.

Zum 1. Januar 2025 wechselt nun der bisherige Co-Geschäftsführer von E-Quare Paul Tyson in den Aufsichtsrat. Jörn Gellermann, langjähriges Mitglied des Aufsichtsrats, unterstützt den Verbund künftig als zweiter Geschäftsführer neben Eric Millar. Er wird sich schwerpunktmäßig auf die operativen Aktivitäten, die Mitgliederbetreuung und den Ausbau des Netzwerks konzentrieren. Gellermann gehört wie Tyson zu den Gründungsmitgliedern von E-Square. In den vergangenen zwölf Jahren hat sich Paul Tyson als Geschäftsführer für die Ausweitung des Netzwerkes und den effektiven Austausch sowohl zwischen den Mitgliedsunternehmen als auch mit der Industrie eingesetzt. In seiner neuen Funktion als Aufsichtsratsmitglied wird er die Geschicke des Verbundes weiterhin administrativ begleiten. "Ich danke Paul für die jahrelange gute Zusammenarbeit und freue mich sehr, dass er uns auch in Zukunft mit seiner Erfahrung und seinem Wissen unterstützen wird", sagt Eric Millar, Geschäftsführer von E-Square. Ihm zur Seite steht künftig Jörn Gellermann, der vom Aufsichtsrat ins operative Geschäft wechselt.

Wahl-Österreicher und gebürtiger Bremer

In seiner Haupttätigkeit ist Jörn Gellermann Geschäftsführer von ElectronicPartner Österreich und hat lange Zeit für die Zentrale der Verbundgruppe in Deutschland gearbeitet. Als eines der ursprünglichen Gründungsmitglieder von E-Square und seit fünf Jahren Mitglied des Aufsichtsrats hat er zudem maßgeblich an der Entwicklung der E-Square-Strategie mitgewirkt. Er kennt sowohl die Mitglieder als auch die Lieferanten und wird sich intensiv für eine erfolgreiche Zukunft des Handelsverbundes einsetzen. Dabei ist er überzeugt, dass sich durch seine künftige Doppelposition auch für ElectronicPartner wichtiges Potenzial ergibt: "Bin ich international besser vernetzt, wirkt sich das natürlich auch auf die Verbundgruppe aus. Die Landesgesellschaft in Österreich profitiert von den Erfahrungen und Einblicken, die ich bei E-Square erhalte und kann sich somit noch internationaler ausrichten."

Der gebürtige Bremer und Wahl-Österreicher sieht seinen Fokus in den Bereichen Mitglieder- und Netzwerkentwicklung: "Wir haben seit der Gründung von E-Square viel erreicht und sind zu einem weitverzweigten Verbund herangewachsen. Ich möchte mich künftig dafür einsetzen, dass wir noch sichtbarer und innovativer werden, um attraktiv für neue Partner zu sein", erklärt er. "Seine jahrelange Erfahrung im Einzelhandel und in der Industrie wird dem Team, den Mitgliedern und unseren internationalen Lieferanten zugutekommen. Ich freue mich darauf, Seite an Seite mit Jörn zu arbeiten", so Eric Millar, der sich schwerpunktmäßig um die Verhandlungen mit internationalen Herstellern kümmern wird.

Matthias Assmann ersetzt Karl Trautmann im Aufsichtsrat

Eine weitere personelle Veränderung ergibt sich durch das Ausscheiden von Karl Trautmann aus dem E-Square-Aufsichtsrat. Der langjährige Vorstand von ElectronicPartner war ebenfalls Gründungsmitglied von E-Square und wird nach 34 Jahren in der Consumer- und Home-Electronics-Branche zum 31. Dezember in den Ruhestand gehen. Sein Nachfolger im Aufsichtsrat von E-Square wird ElectronicPartner Vorstand Matthias Assmann. Weitere Aufsichtsräte sind Laurent Seifert, Einkaufsdirektor der GIGA Frankreich, Gabriel Silva, Handelsdirektor von Radio Popular in Portugal sowie der Geschäftsführer von ElectronicPartner Niederlande, Patrick van Tent.

"Gemeinsam mit dem gesamten E-Square-Team setzen wir uns weiterhin für ein starkes europäisches Handelsnetzwerk ein, von dem alle Mitgliedsunternehmen individuell profitieren", verspricht Eric Millar.