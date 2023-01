Zumindest in Österreich erfreuen sich Boschs Flagshipstores für Hausgeräte großer Beliebtheit. Im Dezember 2017 wurde ein erster derartiger Shop in Wien eröffnet, nach fünf Jahren gibt es derer fünf in Österreich.

Ende 2022 - rund um das fünfjährige Jubiläum seit der Eröffnung des ersten PoS - initiierte Bosch gemeinsam mit Offerista, einem Spezialisten für Handelsmarketing, eine reichweitenstarke und interaktive Marketingkampagne. Attraktive, tagesaktuelle Aktionen und Sonderrabatte auf Bosch-Hausgeräte sollten Kunden in die stationären Geschäfte locken.

Über einen Monat lang warb Bosch mit der Offerista-Lösung Discover digital und interaktiv für den Besuch eines der Stores oder des Online-Shops. Dabei ließ der Hersteller Offerista täglich die Reichweiten und Erfolge der Kampagne erfassen, um gegebenenfalls nachzujustieren. Ganz gezielt wurden dabei definierte Zielgruppen der fünf Standorte angesprochen - über Push-Nachrichten auf die sich in der Nähe der Stores befindliche Mobiltelefone.

Die Kampagne lieferte beeindruckende Resultate

• Click-Through-Rates (CTR) der Push-Notifications von bis zu 30 Prozent

• CTR im Bosch-Onlineshop von sechs Prozent

• hohe Sichtbarkeit mit rund einer Million Ad-Impressions im lokalen Umfeld der Stores

Michael Dörflinger von D2C Marketing Management Central Europe der BSH Home Appliances Group sagte nach Abschluss der Kampagne: "Durch die lokal optimierten Produktwelten konnten wir eine sehr hohe Awareness für unsere Jubiläumsaktionen generieren. Im Zusammenspiel mit den store-basierten Push-Notifications konnten wir unsere Zielgruppe passgenau aktivieren und in die Stores beziehungsweise in unseren Online-Shop locken."



