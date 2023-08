Die Benq BL2790QT und BL3290QT sind als elegante Business-Monitore für den anspruchsvollen, modernen Arbeitsplatz konstruiert worden. Der BL2790QT mit 27 Zoll Bilddiagonale und der BL3290QT mit 32 Zoll haben ein IPS-Panel für reale Farbwiedergabe, hohe Kontraste und Blickwinkelstabilität. Ergonomie und vielfältiger Augenschutz sollen zudem ein effizientes, gesundes und angenehmes Arbeiten ermöglichen.

Smarte Konnektivität

Die Ausstattung der Geräte passt zu den Anforderungen an moderne, hybride Arbeitsplätze. USB-C mit 65 Watt Power Delivery für das Notebook, Daisy Chaining für duale oder Multi-Monitor-Setups und ein leicht erreichbarer USB-Hub mit zwei Anschlüssen an der Rückseite sowie einem am unteren Rand der Displays vereinfachen das Anschließen von mehreren Endgeräten, wie Maus und Tastatur.

Das IPS-Panel der in mattem Schwarz gehaltenen Displays bietet eine WQHD-Auflösung mit 2.560 x 1.440 Pixeln im 16:9 Seitenverhältnis. Neben der scharfen, detaillierten und kontrastreichen Darstellung von Texten und Grafiken rundet die 99-prozentige sRGB-Farbraumabdeckung die Leistung der Office-Monitore ab. Integrierte Modi, wie der Coding-Modus für Programmierarbeiten, der ePaper Mode für Texte oder der M-Book Mode speziell für das MacBook, optimieren die Bildwiedergabe für die unterschiedlichen Anforderungen und Szenarien.

Die Monitorhalterung des BL2790QT und BL3290QT verfügt über zahlreiche Einstellmöglichkeiten in Höhe und Neigung sowie der Rotation in die Pivot-Stellung. Für das bequeme gemeinsame Anschauen von Arbeitsergebnissen auf dem Bildschirm zeichnet die IPS-Technologie mit den Betrachtungswinkeln von 178 Grad horizontal und 178 Grad vertikal verantwortlich.

Vielseitig und multimedial

Mit Daisy Chaining und DisplayPort sind die neuen BenQ BL-Displays für duale oder Multi-Monitor-Arbeiten prädestiniert, indem das Signal von einem Monitor jeweils zum nächsten geleitet wird. Aufgrund ihrer sehr schmalen Rahmen ist eine fast nahtlose Darstellung der Inhalte im Dual-Betrieb möglich. In Sachen Audio hat BenQ zwei integrierte 2-Watt-Lautsprecher spendiert, die über Noise Cancelling-Technologie verfügen. Ebenso ist ein Mikrofon mit Geräuschunterdrückung vorhanden. Eine Webcam fehlt.

Für die Schonung der Augen integriert BenQ seine Flicker-Free- und die vom TÜV Rheinland eyesafe 2.0 zertifizierte Low Blue Light Plus-Technologie. Dazu kommt die Brightness Intelligence Technologie zur automatischen Anpassung der Bildschirmhelligkeit an die Umgebung. Für Anwender mit einer Farbsehschwäche bietet der Color Weakness Mode die Möglichkeit die Intensität von rotem und grünem Licht an das individuelle Sehempfinden anzupassen.

Preise und Verfügbarkeit

BenQ gewährt drei Jahre Garantie inklusive Vor-Ort-Austausch-Service auf die neuen Modelle. Der BL2790QT ist für 319 Euro und der BL3290QT zu 429 Euro unverbindliche Preisempfehlung inklusive Mehrwertsteuer bestellbar. Beide sollen ab September 2023 im Handel erhältlich sein. Mehr Informationen zum BL2790QT und BL3290QT gibt es unter diesem Link.