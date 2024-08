Notebooks gehören eigentlich zur Grundausstattung der Studenten. Nicht jeder hat ein eigenes Gerät zur Verfügung oder besitzt die finanziellen Rücklagen im Falle eines Ausfalls, unmittelbar für Ersatz zu sorgen.

Hier setzt der Laptop-Verleih des Allgemeinen Studierendenausschuss der Universität Münster (AStA) an. Bisher bestand der Leihpool überwiegend aus Rechnern der Uni-IT. Nun kommt Hilfe aus der unmittelbaren Nachbarschaft: Der Onliner Office Partner mit Niederlassungen im Münsterländischen Gescher und in Münster selbst unterstützt den Laptop-Verleih mit einer Spende von 15 weiteren Notebooks. "Wir legen großen Wert auf soziales Engagement, vor allem auch in den Städten und Gemeinden, in denen wir arbeiten dürfen. Deswegen pflegen wir, seit wir im vergangenen Jahr unsere Büros am Münsteraner Hafen bezogen haben, engen Kontakt zur Universität Münster", berichtet Sven Osterholt, CEO bei Office Partner.

Unterstützung für ehrenamtliches Engagement

Osterholt hatte so auch den AStA kennengelernt und erfahren, dass der Laptop-Verleih Hilfe gebrauchen könnte. So war der Entschluss schnell gefasst, dieses ehrenamtliche Engagement mit einer Spende zu unterstützen.

Rosa Herzog vom Referat für Soziales und Wohnen beim AStA, ist dankbar für die Unterstützung: "Die Geräte, die uns Office Partner zur Verfügung stellt, sind eine riesengroße Hilfe für unsere Arbeit", betont sie.

Im vergangenen Jahr spendete die Office Partner GmbH bereits an den Krisenfond der Uni Münster und hat im Rahmen des ProTalent Deutschlandstipendiums zwei Stipendien an Studierende der Universität vergeben.

