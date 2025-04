Über Künstliche Intelligenz wird derzeit viel geredet. Die praktische Umsetzung in der Breite kommt aber erst jetzt richtig in Schwung. Neben den vielen Lösungsansätzen in zentralen, lokalen oder hybriden Strukturen muss auch auf Anwenderseite die geeignete Hardware beschafft werden.

Diesen Aspekt will der münsterländische E-Commerce-Spezialisten für IT-Hardware zusammen mit Hersteller HP auf der Data Unplugged, einem der größten KI-Festivals in Deutschland, in den Vordergrund stellen.

Für Sven Osterholt, CEO bei Office Partner ist Künstliche Intelligenz ist mehr als nur ein Trendthema, sondern die disruptivste Technologie seit der Erfindung des Internets. "Uns wird dabei aber häufig die Frage gestellt, welche konkreten Anwendungsszenarien es für das tägliche Business gibt und wie die Hardwareanforderungen sich verändern werden", berichtet der Office-Partner-Chef. Er und sein Team wollen nun auf der Data Unplugged tiefe Einblicke bieten und aufzeigen, wie sie ihre Kunden bei deren KI-Revolution unterstützen können.

Dabei hat das Office-Partner-Team quasi ein Heimspiel, denn die Veranstaltung findet 10. und 11. April 2025 in der MCC Halle Münsterland im westfälischen Münster statt. Das ursprünglich als Community-Treffen des D-U-Podcasts entstandene Festival soll in diesem Jahr neue Maßstäbe setzen: Über 175 Vorträge auf vier Bühnen, zahlreiche Aussteller und Live-Musik stehen auf der Agenda.

Hardware der Zukunft in der Halle Münsterland

Die Veranstalter gehen mit einem hochwertiges Speaker Lineup an den Start: Spiegel-Kolumnist Sascha Lobo, der ehemalige Vorstandsvorsitzende der Volkswagen AG, Dr. Herbert Diess, Purelei Co-Founderin Alissa Jahnke, der mehrfache Formel-1 Champion David Coulthart, Smart Chiefs Gründerin Laura Lewandowski und viele mehr versprechen den Besucherinnen und Besuchern spannende Inhalte und ein breites Themenspektrum. Das musikalische Highlight liefert Hip-Hop-Legende Jan Delay.

Auch Office Partner hat sich für die Veranstaltung viel vorgenommen: So will der E-Tailer unter anderem Microsoft Co-Pilot, Automatisierungsmöglichkeiten repetitiver Aufgaben mit Hilfe von künstlicher Intelligenz, die Hardware der Zukunft und alles zum Thema KI in den Bereichen Collaboration, Education & Security zeigen. Darüber hinaus bietet Office Partner seiner Community ein attraktives Rahmenprogramm, das schon am 9. April mit einem exklusiven Pre-Event im Münsteraner Hot Jazz Club beginnt. Tickets und weitere Informationen zur Data Unplugged finden Interessenten unter www.data-unplugged.de.

