Ein Administrator in einem mittelständischen Unternehmen hat es nicht leicht. Er muss tagtäglich die bisweilen überlastete IT am Laufen halten. Darüber hinaus soll er die Hardware und Software ständig an die steigenden Unternehmensanforderungen anpassen (Skalierung).

Die Liste der zu bewältigenden Aufgaben ist lang und wächst beständig: Backup- und Restore-Szenarien evaluieren, das Firmennetzwerk ausbauen, Compliance-Regeln beachten, iPads und iPhones der Chefs in die Unternehmens-IT-Infrastruktur integrieren, die IT vor Spam, Trojanern und Botnetzen schützen und so weiter.

Und dann kommt noch eine Spezies von Anwendern hinzu, die der Admin besonders liebt und schätzt - der besserwisserische Nerd. Er kann jedes IT-Problem lösen und weiß auf jede noch so ausgefallene IT-Frage eine Antwort. Wie Sie solche Spezialisten ohne direkte verbale Konfrontation abwehren, zeigt die Bildgalerie mit einer Auswahl der besten Admin-T-Shirts aus der Kollektion von getDigital.

Tipp für den Admin: Bei aller Hektik, nervigen Anfragen und Berge voller Aufgaben - bleiben Sie innerlich gelassen und signalisieren Sie durch das entsprechende Outfit Ihren aktuellen scheinbaren Gemütszustand und das ohne Worte.