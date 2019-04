Die in Düsseldorf beheimateteOKI Europekündigt die Einführung ultrakompakter DIN A3-Farbdrucker C824 an. Zielgruppe sind Unternehmen, die ihren Druckbedarf bislang an externe Dienstleister auslagern mussten. Der Hersteller verspricht eine besonders schnelle und kostengünstige Abwicklung von Druckaufträgen jeder Größenordnung.

Die C800-Serie verfügt über die bewährte LED-Technologie von OKI und kann Etiketten, Anhänger oder Zertifikate bis hin zu Postern und Bannern bedrucken. Eine neue energieeffiziente Fixiertechnologie lässt Systeme der verbesserten C800-Serie besonders schnell starten und ebenso zügig wieder herunterfahren. Zwischen 37 bis 40 Kilo wiegen die Modelle, bei einem Stellplatzbedarf von nur 449 mm Breite und 552 mm Tiefe.

Okis C824 ist auf für Einzelpersonen und Arbeitsgruppen ausgerichtet, die damit ihren täglichen Dokumentendruck erledigen aber auch eindrucksvolle Ergebnisse bei Vertriebs- und Marketingmaterialien erzielen wollen. Er eignet sich für Grammaturen von 64 bis 256g/m² löst dabei bis zu 1200 x 600 dpi auf und kann Dokumente der Formate A6 bis A3 verarbeiten sowie Bannerpapier bis zu 1,3 Meter Länge.

Das nächstgrößere Modell, der C834 verfügt zusätzlich über eine drahtlose Netzwerkanbindung, eine Tap-and-Print-Funktion für Android-Benutzer und ist kompatibel mit Apples AirPrint und Google Cloud Print 2.0. Außerdem druckt er mit 36 A4-Seiten sowie 20 A3-Seiten noch einmal 50 Prozent schneller als der kleine Bruder.

Auch für professionelle Beschilderungen

Der C844 hat alle Features seiner Vorgänger und liefert zusätzlich besonders hochwertige Texte und Bilder bei einer Druckauflösung von 1200 x 1200 dpi. Damit sollen laut Oki neue Maßstäbe bei der Erstellung von professionellen Vertriebs-, Marketing- und POS-Materialien, wie etwa Beschilderungen gesetzt werden.

„Die Einführung der neuen A3-Farbdrucker der C800 Serie ist ein großer Schritt für den hausinternen Druck“, erklärt Christoph Zimmermann, Manager Produktmarketing bei OKI. „OKI arbeitet weiterhin auf das Ziel hin, professionelle Druckerzeugnisse für jedermann zugänglich zu machen. Damit jedes Unternehmen hausintern drucken kann, ohne dabei Abstriche bei der Qualität machen zu müssen.“