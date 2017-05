Was für die Filmbranche das Dolby Theatre in Los Angeles, das ist für Oki die Pegel-Bar im Neusser Hafen. Hier hat der Druckerhersteller die "Oki Oskars" an seine besten Händler vergeben.



Über dem Hafen von Neuss hat Oki seine besten Händler in die Pegelbar eingeladen.

Marc und Timo Faber (Faber GmbH) nehmen von Olaf Sepold (Mitte, Oki) den Preis für das beste Wachstum im Graphic-Arts-Business entgegen.

Festliches Ambiente mit ...

... gutem Essen, wie es sich für eine Award-Gala gehört.

Kay Strucks (Oki) gratuliert Christa und Erwin Biedersberger (BBT Biedersberger Bürotechnik GmbH) zum dritten Platz in der Rubrik "Bestes Wachstum Executive Partner".

Olaf Sepold (Oki, rechts) freut sich mit Karl-Heinz und Kirstin Schöneberg (Kopiervertrieb Schöneberg GmbH) über den dritten Platz in der Kategorie "Bester Servicepartner".

Alle Gewinner haben soch mit Oki-Chef Dietrich Büchner (rechts) nochmals zum Gruppenbild auf der Dachterrasse versammelt.

Karl-Heinz Schöneberg (Kopiervertrieb Schöneberg GmbH) und Olaf Sepold (Oki).

Dietrich Büchner(Oki) mit Timo Faber (Faber GmbH).

Gute Laune bei Lan Anh Tran (Oki), Manfred Schmayer (HSP GmbH & Co. KG) und Rüdiger Fanenbruck (Oki).

Kirsten Ring (Print-Concept Roeber), Markus van der Bijl (The ROG Corporation GmbH), Götz Roeber (Print-Concept Roeber), Bernhard Behrens (Döscher Bürozentrum GmbH) und Birgitt Hornung (Oki).

Axel Friederichs (IT-Haus GmbH) und Markus Steller (Digital-Direkt GmbH).

Kristine und Uwe Lass (L&W Datentechnik GmbH) genießen den Abend in der Pegelbar.

Vivian und Klaus Binder (BTS-Binder Büro.Technik.Service) dürfen den Oki-Oskar in der Kategorie "Bester Wachstum Premium Partner" mit nach Hause nehmen.

Genug Nachschub, damit in der Pegelbar der Pegel nicht sinkt.

Michael Seegers (Oki) und Marc Faber (Faber GmbH).

Über den Dächern von Neuss: Marina und Ralf Claußen (ADAM Bürosysteme GmbH).

Wie die Reseller die Awards gefeiert haben, sehen Sie in unserer Bildergalerie. Die Kategorien mit Gewinnern und Platzierten haben wir hier für sie zusammengestellt.

Bester Service Partner: 1 HSP GmbH & Co KG 2 ADAM Bürosysteme GmbH 3 Kopiervertrieb Schöneberg GmbH

Bester Newcomer: Döscher Bürozentrum GmbH

Bester Verkauf strategischer Produkte: 1 DANOTEC 2 Digital-Direkt 3 Hardware Express

Bestes Wachstum "Executive Partner": 1 IT-HAUS GmbH 2 Hardware Express 3 BBT Biedersberger

Bestes Wachstum "Premium Partner": 1 BTS-Binder 2 ip5.biz GmbH 3 L&W Datentechnik GmbH