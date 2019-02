Fachhändler, die im Shinrai-Partnerprogramm des japanischen Druckerherstellers Oki organisiert sind, können nun auf die so genannten Smart Managed Page Services für die Standard-Serie zugreifen.

Partner, die das Angebot in Anspruch nehmen, müssen keine Lagerbestände mehr vorhalten. Über den so genannten Smart Support verwaltet Oki-Verbrauchsmaterialien auf europäischer Ebene mit Hilfe eines automatischen Monitoring-Systems. Damit soll sichergestellt werden, dass diese bei Bedarf automatisch bestellt und geliefert werden. Laut Oki ist so gewährleistet, dass die Druckerlandschaften bei den Kunden jederzeit einsatzbereit sind, und das Bestellen und Warten auf Verbrauchsmaterialien entfällt.

"Mit dem Smart Support lassen sich nicht nur die Druckerausfallszeiten bei Kunden reduzieren, sondern auch die Kosten für Verbrauchsmaterialien senken und Lagerplatzbedarf verringern", erläutert Erik Piepenburg, Manager MPS Business Development bei Oki. "Partner, die die Smart Managed Page Services von Oki nutzen, profitieren somit von einer transparenten Business-Planung und können schneller und exakter auf die Bedürfnisse ihrer Kunden eingehen", hebt der Manager hervor. So könnten Lieferanten zum vertrauenswürdigen, langfristigen Partner für ihre Kunden aufsteigen und nachhaltige und profitable Kundenbeziehungen aufbauen, meint Piepenburg.

Bestandspartner können sich über das Oki-PartnerNet für das Smart Managed Page Programm autorisieren. Qualifizierte Fachhändler in Deutschland, die bisher nicht aktiv am Shinrai-Partnerprogramm von Oki teilnehmen, können sich über die Oki-Homepage dafür registrieren.