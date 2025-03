Wenn Fachhändler in Europa ein Oki-Ersatzteil benötigen, dann sind sie beim Göppinger Spare-Parts-Spezialisten M.K. Computer Electronics an der richtigen Adresse. Was bisher in Europa, insbesondere in Deutschland, Österreich und den Benelux-Ländern der Fall war, wird nun zum 1. April 2025 auf die gesamte EMEA-Region ausgeweitet.

Für Rainer Kotulla, Director Customer Services Oki EMEA, ist es wichtig, dass die Oki-Kunden einen schnellen und zuverlässigen Zugang zu den benötigten Ersatzteilen haben. "M.K. hat stets Zuverlässigkeit bewiesen, mit exzellenten Lagerbeständen, effizienter Logistik und hochwertigem Service", lobt er die Leistungen der Göppinger. Deshalb wolle man nicht nur die Zusammenarbeit fortsetzen, sondern diese auch auf den Nahen Osten und Afrika ausweiten.

Gute Verfügbarkeit und schnelle Prozesse

Massimo Scuderi, CEO bei M.K. Computer Electronic, verweist auf den großen Stellenwert schneller Verfügbarkeit und effizienter Prozesse in den vergangenen Jahren, in den Lieferketten durch Krisen immer wieder empfindlich gestört wurden. "Die Tatsache, dass Oki Europe uns zum Hauptvertriebspartner für Ersatzteile in der gesamten EMEA-Region ernannt hat, ist eine große Anerkennung für unser Team und unsere Arbeit", betont Scuderi. Daher sei man stolz, die Partnerschaft mit Oki weiter auszubauen und die verbreiterte Kundenbasis mit den Services des Unternehmens unterstützen zu können.

Mehr zum Thema:

Channel Excellence Awards 2025: Nachhaltigkeit setzt sich bei der Spezial-Distribution durch

Massimo Scuderi, Geschäftsführer bei M.K. Computer Electronic, berichtet: Neue Chancen für die Ersatzteildistribution

Qualität und Schnelligkeit im Fokus: M.K. Computer Electronic wird Ricoh-Ersatzteildistributor