Als IT-Führungskraft kann Alvina Antar mehr als 20 Jahre Erfahrung aus Fortune-50-Unternehmen wie auch aufstrebende Startups vorweisen. Bei ihren neuen Arbeitgeber wird Antar direkt an Hector Aguilar, President of Technology bei Okta, berichten. Sie verantwortet primär die Entwicklung neuer Technologien für leistungsfähige Identity-Lösungen.

Antar verfügt über jahrelange Erfahrung mit abonnementbasierten Geschäftsmodellen und kam im August 2020 zu Okta. Als erste CIO bei Zuora baute sie von 2014 bis 2020 unter anderem die IT-Abteilung aus, half den Umsatz zu verzehnfachen und begleitete 2018 den Börsengang. Zuvor war Alvina Antar fast 17 Jahre lang bei Dell, wo sie zuletzt als Direktorin für digitale Transformation, Global Delivery sowie Fusionen und Übernahmen zuständig war.

„Ich bin der festen Überzeugung, dass Alvinas Leidenschaft, ihre Kundenorientierung und ihre Erfolgsbilanz bei leistungsstarken IT-Organisationen es ihr ermöglichen, in dieser Rolle erfolgreich zu sein“, so Hector Aguilar, President of Technology bei Okta. „Ich freue mich sehr, dass sie ihre Expertise bei Okta einbringt.“

Susan St. Ledger wird ab 1. Februar 2021 bei Okta ihre Arbeit aufnehmen und sich als President of Worldwide Field Operations dem Führungsteam anschließen. Sie wird direkt an CEO und Co-Founder Todd McKinnon berichten. Der aktuelle President of Worldwide Field Operations, Charles Race, wird sich zum gleichen Datum in den Ruhestand begeben.

Susan St. Ledger bringt fast drei Jahrzehnte Erfahrung im Aufbau und in der Transformation von wachstumsstarken Software- und Cloud-Unternehmen mit. Sie ist seit Ende 2017 in gleicher Position bei Splunk tätig und war davor 11 Jahre in Führungspositionen bei Salesforce, zuletzt als CRO Marketing Cloud. Vor Salesforce war sie über ein Jahrzehnt erfolgreich bei Sun Microsystems tätig, wo sie als Systemingenieurin einstieg und das Unternehmen als Vice President verließ. Susan St. Ledger startete ihre Karriere einst als Softwareingenieurin bei der NSA.

„Susan besitzt hervorragende Führungsqualitäten, ein Talent für skalierbares Wachstum und eine Denkweise, bei der die Kunden immer an erster Stelle stehen und die den größten Unternehmen der Welt enormen Nutzen bringen wird, wenn sie sich für die Workforce- und Customer-Identity-Lösungen von Okta entscheiden“, erklärt CEO Todd McKinnon. „Susan wird auch weiterhin unsere Lösungen, die erfolgreich auf den Markt gehen und Kunden erfolgreich bedienen, weiterentwickeln und innovieren. Wir freuen uns sehr darauf, Susan in unserem Team willkommen zu heißen.“