IT Security-Anbieters BullGuard Deutschland GmbH holt Oktay Cayiroglu als Verstärkung. Cayiroglu kommt von Also Deutschland und ist ab Juli 2017 als Senior Sales Manager für den Vertrieb der Lösungen in der DACH-Region mitverantwortlich. Er berichtet an Stefan Wehrhahn, Country Manager DACH bei BullGuard.

Der gelernte Industriekaufmann mit Background bei Dienstleister Arvato wechselte 2015 nach viereinhalb Jahren zum Distributor Also Deutschland, wo er über zwei Jahre als Business Development Manager für den Vertrieb und Ausbau von ESD- und POSA-Lizenzen verantwortlich war. Zuletzt entwickelte er in gleicher Funktion die Digital Services beim Broadliner.

Stefan Wehrhahn freut sich sehr auf die Zusammenarbeit: "Oktay Cayiroglu hat sich in seinen bisherigen Vertriebspositionen ein umfangreiches Netzwerk an Händlerkontakten aufgebaut. Damit und mit seiner langjährigen Erfahrung im Retail und Etail wird er eine große Verstärkung für uns sein."

"Ausgezeichnete Produkte und ein erfolgreiches Partnerprogramm waren zwei ausschlaggebende Gründe für meinen Wechsel zu BullGuard. Darin sehe ich für mich persönlich, aber auch für unsere Handelspartner großes Potenzial", so Oktay Cayiroglu. "Gleichzeitig freue ich mich auf die Zusammenarbeit mit Stefan Wehrhahn und dem europäischen Team von BullGuard - und auf die Herausforderungen, die dieses stark wachsende Unternehmen bietet." (KEW)