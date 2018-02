Lange hat sich Samsung nicht Zeit gelassen, um den Posten an der Spitze des B2B-Geschäfts neu zu besetzen: Olaf May, Vice President IT & Mobile Communication, übernimmt ab sofort die Leitung der Sparte.

Damit bestätigt Samsung auch den ChannelPartner-Bericht über die Trennung vom bisherigen Director B2B, Martin Böker: Er habe "das Unternehmen auf eigenen Wunsch verlassen". Böker hatte 2015 die Leitung des Bereichs übernommen. Samsung-Präsident Simon Sung lobt den "außergewöhnlich intensiven Einsatz" Bökers. "Unter seiner Leitung hat sich unser B2B-Geschäft in Deutschland stark entwickelt. Gleichzeitig wurde das Lösungsgeschäft substantiell vorangetrieben", erklärt Sung.

Eingeschlagenen Kurs fortsetzen

Olaf May soll nun die eingeschlagene Richtung fortsetzen: "Analog zur allgemeinen Entwicklung sind Mobile Devices auch der Mittelpunkt unseres beruflichen Alltags geworden. Diesen mobil-zentrischen Ansatz werden wir zukünftig noch stärker fokussieren, um im B2B-Bereich weiter stetig zu wachsen", gibt der Präsident die Marschroute vor.

May berichtet an Deputy President Martin Börner. Der Manager leitet bereits seit 2014 das Consumer-Geschäft für mobile Samsung Produkte. In seiner neuen Funktion steht er beiden Bereichen vor. Zu seinem B2B-Team gehören unter anderem Spitze Sascha Lekic, Director IM B2B, und Tuncay Sandikci, Head of Enterprise Business.