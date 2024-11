Berchtold ersetzt auf dieser Stelle Bernd Schlotter, der sich entschlossen hat, SoftwareOne zu verlassen und eine neue Herausforderung anzunehmen. Der Verwaltungsrat dankt ihm für die geleistete Arbeit und wünscht ihm für die Zukunft alles Gute.

Der neue Präsident Software & Cloud ist bereits seit 2004 bei SoftwareOne tätig: zuerst als Global Director SAM Services (Software Asset Management), danach als Präsident Services und zuletzt als Regional Services Lead DACH. Oliver Berchtold hat einen Bachelor-Abschluss in Business Administration an der Universität Ottawa erworben und auch an der Privaten Hochschule in Bern studiert.

Bernd Schlotter hat die vergangenen dreieinhalb Jahre das Software- und Cloud-Geschäft bei SoftwareOne geleitet, davor war er fast vier Jahre lang Managing Director und Senior Partner bei der Boston Consulting Group (BCG). Von 2014 bis 2017 leitete Schlotter die Unify-Services bei Atos, bei den Unternehmensberatungen Accenture und Bain (dort 17 Jahre lang) hat er ebenfalls gearbeitet. Ein Jahr lang (2013/2014) agierte Schlotter als Senior Vice President und General Manager bei Hewlett-Packard. Noch vor der Aufspaltung in HPE und HP Inc. führte er dort das Application Delivery Management an.



Mehr zu SofwareOne:



Neuer Verwaltungsrat

3. Quartal 2024: Aktien zurückgekauft

1. Halbjahr 2024: Leichter Umsatzanstieg

Unter den Top-25-Systemhäusern Deutschlands 2024