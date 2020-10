Bis zur Ernennung eines neuen Vorsitzenden* der Geschäftsführung von Microsoft Deutschland wird der neue Mittelstandschef an die Interimschefin und Chief Executive Officer Christine Haupt berichten. Gürtler folgt Pilkku Aasma nach, die das Mittelstandsgeschäft in den letzten drei Jahren geleitet hat. In dieser Zeit ist es Microsoft gelungen, mehr als Hälfte der eigenen Mittelstandskunden für Azure, Office 356 & Co. zu begeistern. Pilkku Aasmas neue Rolle bei Microsoft wird zur gegebenen Zeit bekannt gegeben.

Zum ersten Mal wird der Mittelstandschef auch Mitglied der deutschen Geschäftsleitung, was den steigenden Stellenwert des Mittelstandsgeschäfts für Microsoft betonen soll. Nach Ansicht des Softwarekonzerns hat vor allem die aktuelle Corona-Pandemie einen Digitalisierungsschub im bislang oft zurückhaltenden Mittelstand ausgelöst. Dabei gehe es laut Microsoft nicht nur darum, den Betrieb aufrecht zu erhalten, sondern auch Lieferketten und Kundenbeziehungen effizienter zu gestalten und neue digital basierte Geschäftsmodelle zu entwickeln.

Der neue Mittelstandschef Oliver Gürtler ist bereits seit 2005 bei Microsoft, wo er zuletzt die für das Cloud-Geschäft ebenfalls wichtige Business.Group "Cloud & Enterprise" leitete. Von 2011 bis 2017 verantwortete er die nicht mehr so existierende "Surface & Windows"-Business-Group (heute: "Windows & Devices"). Zuvor oblag dem 51-jährigen die Leitung des ISV- und Mittelstandsmarketings inne.

Vor seiner Zeit bei Microsoft hat Oliver Gürtler 1999 den ERP-Hersteller Step-Ahead gegründet. Seinen Berufseinstieg fand der diplomierte Betriebswirt (LMU München) 1995 bei der BTK, einem Unternehmen, das seinerzeit ERP-Software vertrieben hat. Oliver Gürtler übte dort unterschiedliche Rollen in Vertrieb, Marketing und Produktentwicklung aus.

Christine Haupt, die Interims-Chefin von Microsoft Deutschland, ist voll des Lobes über den neuen Leiter des Mittelstandsgeschäfts: "Mit seinen vielfältigen Erfahrungen, seinen fundierten Kenntnissen über die Organisation und das Produktportfolio, aber auch auf Grund seiner jederzeit spürbaren Passion für die Bedürfnisse von Kunden und Partnern ist Oliver Gürtler erste Wahl für die anstehenden Aufgaben in dem riesigen Markt von 3,5 Millionen Mittelstandsunternehmen mit ihrem großen Transformationsbedarf."

