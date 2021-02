"Ich habe ihn gefragt und er hat 'Ja' gesagt", was so klingt wie der Heiratsantrag aus einem Hollywood-Streifen, hat sich aber nach Schilderung von Siegfried Michael, Vorstandsvorsitzender bei der MichaelTelecom AG, in der Führungsetage des TK-Distributors aus Bohmte zugetragen. Und es ging nicht um einen romantischen Antrag, sondern um die Frage, ob Oliver Hemann in den Vorstand aufsteigen wolle.

Nach dem Jawort des bisherigen Mitglieds der Geschäftsleitung und Prokuristen, machen die Bohmter nun Nägel mit Köpfen: Hemann wird zum 1. März 2021 in den Vorstand des Grossisten berufen.

Entscheidung für die Zukunft

Hemann ist bereits über 20 Jahre bei MichaelTelecom. Durch seine Tätigkeit auf unterschiedlichen Positionen im Sales, Key Account, Produktmanagement und zuletzt als Prokurist kennt er das Unternehmen in- und auswendig. "Als ich 1998 bei der MichaelTelecom begann habe ich sicher nicht daran gedacht, irgendwann in den Vorstand berufen zu werden", erzählt der künftige Vorstand. Das Unternehmen und das Team sei ihm in all den Jahren sehr ans Herz gewachsen. "Ich freue mich, als Vorstand die erfolgreiche Geschichte der MichaelTelecom weiter zu entwickeln", bekräftigt er.

Siegfried Michael plant durch die Veränderungen in der Unternehmensstruktur auch für die Zukunft: "Ich bin froh, dass mit Oliver Hemann eine jüngere Generation in die Führungsebene nachrückt und somit auch in den nächsten Jahrzehnten die MichaelTelecom AG gut aufgestellt sein wird", bekräftigt der Vorstandschef.

