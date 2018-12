Wie es aus der Stuttgarter Deutschlandzentrale heißt, wird Oliver Rootsey ab 1. Januar 2019 die Leitung des SMB/Channel-Business von Lenovo in Deutschland und Österreich von Bernhard Fauser übernehmen. Rootsey war bisher Sales Operations Leader Central und berichtet in seiner neuen Funktion an Mirco Krebs, GM und Territory Leader DACH PC & Smart Devices.

Oliver Rootsey begann 2002 während seines Studiums bei IBM und arbeitete danach ab 2005 bei Lenovo als Account Manager. In verschiedenste Positionen und Verantwortungen wie beispielsweise als Key Account Manager Enterprise oder als Manager Inside Sales war Rootsey seit 2016 als Sales Operations Leader DACH für die Geschäftsplanung und Vertriebssteuerung verantwortlich.

„Mit Oliver Rootsey gewinnen wir eine überaus kompetente Führungskraft, die Lenovo seit Jahren sehr gut kennt“, sagt Mirco Krebs. „Oliver hat sich in seinen zahlreichen Positionen eine umfassende Kenntnis von Lenovo angeeignet und ich kann mir keinen Besseren vorstellen, der die Aufgabe von Bernhard Fauser übernehmen kann. Oliver ist ein großer Gewinn für den vertrauensvollen Dialog mit unseren Partnern und wird die Zukunft von Lenovo maßgeblich mitgestalten.“

Fauser verlässt Lenovo auf eigenen Wunsch

Bernhard Fauser wird sich nach über 20 Jahren in der IT-Industrie und seit 2008 bei Lenovo neuen Aufgaben widmen. Während seiner Lenovo-Zeit hatte er unter anderem Vertriebssteuerung, Controlling und Vertriebsaktivitäten in der DACH-Region entwickelt und eine neue strategische SMB-Ausrichtung eingeführt.

„Bernhard Fauser hat in den letzten zehn Jahren Lenovo nicht nur im Channel ganz entscheidend geprägt. Seine Kontinuität und sein Engagement ist in der Branche und unter Kollegen gleichermaßen hoch geschätzt“, so Mirco Krebs. „Wir wünschen Bernhard Fauser für seine neuen Aufgaben und persönlich alles Gute.“