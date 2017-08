Seit dem 1. Juli 2017 agiert Oliver Schallhorn, langjähriger Geschäftsführer bei Fritz & Macziol (heute: Axians), als Executive Vice President IT Solutions bei Cancom. Damit kehrt Schallhorn nach einem einjährigen Intermezzo als Geschäftsführer bei der OS Consulting/True Beteiligungs und Management GmbH in die Systemhaus-Szene zurück. Bei Cancom verantwortet Schallhorn das Systemhausgeschäft (Geschäftsbereich: IT Solutions). Umgezogen für den neuen Job ist Schallhorn noch nicht, auch wenn Ulm, sein bisheriger Wohnsitz, von München, dem Konzernsitz von Cancom, doch 150 Kilometer entfernt ist.

Fast zwölf Jahre agierte Schallhorn als Geschäftsführer bei Fritz & Macziol (FuM): von 2002 bis 2012 und dann noch einmal von 2014 bis 2016, zum Schluss hat er auch noch die FuM-Übernahme durch den französischen Mischkonzern Vinci konstruktiv begleitet und auch die Umbenennung in Axians miterlebt. Die bewegte Zeit von Fritz und Macziol unter dem Dach der niederländischen Imtech-Gruppe fällt damit ebenfalls in seine Regentschaft.

Vor seiner Systemhaus-Karriere war Schallhorn über acht Jahre in der Value-Added-Distribution tätig, von 1994 bis 2002 als Geschäftsführer bei der Magirus Datentechnik GmbH, die 2012 durch Avnet (heute: Tech Data) übernommen wurde.

