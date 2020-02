Die Syntax Systems Limited, kanadische Mutter der Weinheimer Syntax Systems GmbH & Co. KG, hat Oliver Schreiber in ihr Board of Directors berufen. Als SAP-Mentor mit einem ausgezeichneten Netzwerk und fundiertem Hintergrund im SAP-Cloud- und -Plattformgeschäft, soll Schreiber seine mehr als 25 Jahre Erfahrung einbringen und den SAP-Geschäftsbereich bei Syntax ausbauen.

Der 52-Jährige zählt laut Syntax zu den weltweit profiliertesten SAP-Köpfen und ergänzt das Board als Fachmann für den europäischen SAP-Markt. Sein Schwerpunkt liegt auf der Erweiterung des Portfolios und den dafür erforderlichen Kapazitäten. Syntax will so sein Profil als End-to-End-Cloud-Dienstleister schärfen, der seine Kunden bei der Transformation zu Cloud- und plattformbasierter Software auf internationaler Ebene unterstützt.

Schreiber war zuletzt als Gründer und CEO der Bielefelder OSconomy GmbH tätig, einem Beratungshaus und SaaS-Provider auf Basis der SAP-Cloud. Zudem sammelte er über 20 Jahre Erfahrung bei der Itelligence AG wo er zuletzt EVP sowie Head of Global Business Unit Outsourcing & Services war.

SAP-Spezialist für Europa

„Wir freuen uns, Oliver im Board of Directors willkommen zu heißen“, sagt Christian Primeau, CEO von Syntax. „Er ist ein ausgezeichneter SAP-Experte, der uns mit seinem exzellenten Netzwerk und seiner enormen Erfahrung als Berater und Unternehmer bei der Fortsetzung unserer Wachstums- und Erfolgsgeschichte unterstützen wird.“

„Ich freue mich über die Möglichkeit, einem so starken und kompetenten Team beizutreten“, sagt Diplom-Kaufmann Oliver Schreiber. „Unternehmen, die SAP nutzen, stehen vor zahlreichen Herausforderungen wie der Migration zu S/4HANA, der Neugestaltung von IT-Landschaften als hybride Cloud-Struktur und der Etablierung von IoT-Szenarien.“

Schreiber abschließend: „Ich freue mich darauf, Syntax dabei zu unterstützen, unsere Kunden bei diesen Aufgaben bestmöglich zu beraten und mit Managed Cloud Services zu betreuen.“