Am 1. August 2023 wird Oliver Tuszik eine neue Position bei Cisco einnehmen - als EMEA-Chef (Europa, Nahost, Afrika). Dies hat der Manager per Linkedin verkündet.

Er blickt mit ein wenig Wehmut auf seine fünfjährige Tätigkeit als weltweiter Channel-Chef bei Cisco: "Als ich diese Stelle antrat, habe ich sie als den perfekten Job bei Cisco bezeichnet. Heute bin ich davon noch mehr überzeugt, dass ich mit der besten Partner-Community der Welt zusammengearbeitet habe", so Tuszik.

Und so wird unter seiner Führung in EMEA der Cisco-Channel weiterhin eine sehr wichtige Rolle spielen: "Ich bleibe der Fürsprecher unserer Partner und werde unser Channel-Engagement weiterhin unterstützen. Was wir vor fünf Jahren begonnen und vorangetrieben haben, werden wir gemeinsam weiterentwickeln", so Tuszik in seinem Statement. Sein Nachfolger als Ciscos weltweiter Channel-Chef wird in den kommenden Wochen ernannt.

Oliver Tuszik kam vor genau zehn Jahren zu Cisco und übernahm dort am 1. Juli 2013 die Position des Deutschland-Chefs. Zuvor war er fast elf Jahre als CEO bei Computacenter Deutschland tätig. Tuszik hat an der RWTH in Aachen studiert und dort einen Abschluss als Master of Science in Communications Technology (Elektrotechnik, Informationstechnik und Technische Informatik M.Sc.) erworben.



