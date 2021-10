One Identity übernimmt mit OneLogin einen Anbieter von Identity und Access Management (IAM). Dessen Technologie soll die "Unified-Identity-Security-Plattform" von One Identity erweitern. Die umfasst bereits Lösungen für Privileged Access Management (PAM), Identity Governance and Administration (IGA) sowie Active Directory Management and Security (ADMS). Durch die Übernahme von OneLogin kommt nun Identity und Access Management (IAM) hinzu.

Zu finanziellen Details der Transaktion und zu den Plänen für die bestehenden Partner haben die Beteiligten zunächst keine Angaben gemacht. Allerdings arbeiten sowohl die Quest-Tochterfirma One Identity als auch OneLogin mit Channel-Partnern zusammen. One Identity, bei dem viele davon 2018 durch die Übernahme des europäischen PAM-Spezialisten Balabit an Bord kamen, kann hierzulande allerdings auf einen deutlich breiteren und besser ausgebauten indirekten Vertrieb zurückgreifen als One Login, das hier im Wesentlichen mit dem Distributor Ectacom und einer Handvoll globaler Integratoren zusammenarbeitet.

OneLogin setzt bei IAM auf eine Cloud-first-Strategie und bietet sowohl Funktionen für das Identitätsmanagement der Belegschaft als auch der Kundschaft (Customer Identity Access Management / CIAM). Die Marktforscher von Gartner sehen sowohl One Identity als auch OneLogin als "Leader" in ihrem jeweiligen Bereich. Als stärkste Konkurrenten von OneLogin im Marktsegment "Access Management" nennt Gartner Microsoft, Ping Identity, Okta und das kürzlich an die Börse gegangene ForgeRock. CyberArk hat sich hier durch die Übernahme von Idaptive verstärkt, dem erst kurz zuvor als eigenes Unternehmen aus Centrify ausgegliederten Geschäft mit Identity-as-a-Service. Außerdem spielen AuthO, IBM und Oracle eine Rolle. Zu den stärksten Mitbewerber von OneIdentity bei PAM zählen Gartner zufolge CyberArk, BeyondTrust, das im deutschen Channel sehr rührige Thycotic sowie das von Thycotic im Frühjahr übernommene Centrify.

Eigenen Angaben zufolge verwaltet One Identity derzeit über 250 Millionen Identitäten für 5.000 Organisationen, OneLogin kommt auf mehr als 40 Millionen Identitäten für 5.500 Kunden. "Der Zusammenschluss mit One Identity gibt uns die Möglichkeit, unser Wachstum weiter zu beschleunigen und unseren gemeinsamen Kunden einen zusätzlichen Mehrwert zu bieten", erklärt Brad Brooks, CEO von OneLogin. Mit der Plattform von OneLogin für Workforce und CIAM und der Produktpalette von One Identity, sowie der PAM-Lösung des Unternehmens, stünde Kunden nun die "weltweit einzige, einheitliche Unified-Identity-Security-Plattform" zur Verfügung.

"Mit der Verbreitung menschlicher und maschineller Identitäten, dem Wettlauf in die Cloud und Remote Working wird die Identität schnell zum neuen Prüfstein", betont Bhagwat Swaroop, Präsident und General Manager von One Identity. Deshalb sei es heute wichtiger als je zuvor, Identitäten mit einem End-to-End-Ansatz zu schützen. "Indem wir OneLogin in unser Portfolio und unsere cloudbasierte Unified-Identity-Security-Plattform integrieren, unterstützen wir unsere Kunden dabei, sämtliche Identitäten ganzheitlich zu korrelieren, alles zu verifizieren, bevor jemand oder etwas Zugriff auf kritische Assets bekommt, nebst der Möglichkeit, verdächtige Log-in-Aktivitäten in Echtzeit zu erkennen. Kunden könnten damit eine "adaptive Zero-Trust-Strategie umsetzen" und ihre allgemeine Cybersicherheitslage deutlich verbessern."

