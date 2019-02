Kommunikation wird zwar immer häufiger online abgewickelt, dennoch spielt das Senden und Empfangen von Faxnachrichten noch eine wichtige Rolle. Im Internet gibt es Anbieter, die das Versenden und Empfangen von Faxen auch online anbieten. Wir stellen einige Möglichkeiten vor. Wer eine Fritzbox von AVM einsetzt, kann darüber Faxe senden und empfangen. Auch darauf gehen wir kurz ein.

Mit E-Post Faxe kostenlos senden und empfangen

Die deutsche Post bietet mit ihrer Lösung E-Post die Möglichkeit, Briefe online zu versenden. Die Briefe werden bei der Post ausgedruckt und anschließend verschickt. Über diesen Weg bietet das Unternehmen auch einen kostenlosen Fax-Dienst an. Sie können Faxe senden und empfangen, allerdings nur innerhalb von Deutschland.

Wenn Sie ein kostenloses E-Post-Konto abschließen, erhalten Sie auch eine Faxnummer. Verschicken können Sie die Faxe vom PCs aus über den Web-Browser, mit Smartphones und Tablets. Und auch über die E-Post-App, mit der Sie Briefe verschicken, können Sie Faxe senden und empfangen.

Den Text können Sie mit einem herkömmlichen Editor oder in einem gängigen Textprogramm schreiben. Im Web-Browser rufen Sie anschließend Ihr E-Post-Portal auf. Über „Schreiben\Fax“ erstellen Sie ein neues Fax.



Im neuen Fenster geben Sie die Faxnummer ein, den Namen und einen Betreff. Mit der Schaltfläche „Anhang hinzufügen“ können Sie JPGs oder PDFs hinzufügen. Mit „Weiter zur Vorschau“ sehen Sie das fertige Fax.

Anschließend können Sie mit „Kostenlos versenden“ das Fax abschicken. Den Status sehen Sie in den Apps und im Web-Browser. Sie erhalten eine Rückmeldung, wann das Fax verschickt wird, und eine Sendebestätigung, die im Ordner „Gesendet“ abgelegt wird.

Als Sendeadresse erscheint beim Empfänger die kostenlose Faxnummer Ihres Kontos. Diese sehen Sie auch in den Einstellungen Ihres Kontos.

Faxe mit Fax.to kostenlos verschicken und empfangen

Mit dem Fax-Dienst Fax.to können Sie online weltweit Faxe verschicken und empfangen. Der Dienst steht einige Tage kostenlos zur Verfügung, für weitere Nutzung müssen Sie ihn dann abonnieren und sich registrieren. Bei der Buchung des Dienstes erhalten Sie eine Faxnummer. Für 9 Euro/Monat können Sie dann bis zu 90 Faxe versenden. Faxe werden per E-Mail-Anhang zugestellt.

Alltofax – Faxe ohne Registrierung kostenlos versenden

Mit dem Online-Dienst Alltofax verschicken Sie unformatierten Text in der Web-Oberfläche per Fax, ganz ohne Registrierung. Möchten Sie Dokumente verschicken, können Sie den kostenpflichtigen Dienst „Instant Webfax“ nutzen. Hier können Sie das erste Fax für 1 Euro verschicken. Darüber hinaus kostet das Versenden von Faxen ohne Abo etwa 2 Euro. Dafür können Sie aber auch bis zu 10 Seiten verschicken.

Mit Myfax professionell faxen, auch ins Ausland

Über den Onlinedienst Myfax versenden und empfangen Sie Faxe auch ins Ausland. Sie können den Dienst eine Weile kostenlos testen. Möchten Sie den Dienst häufiger nutzen, können Sie auch doc-, pdf- und odf-Dateien versenden. Sie können Faxe per E-Mail verschicken, aber auch mit Apps für Smartphones und Tablets. Die Faxe werden archiviert.

Der Dienst ist vor allem dann sinnvoll, wenn Sie häufiger Faxe ins Ausland versenden. Nutzen Sie Faxe vor allem in Deutschland, ist der kostenlose Fax-Dienst von E-Post besser geeignet.

PDF24 Fax nutzen

Mit dem Web-Dienst PDF24 Faxkönnen Sie kostenlos Faxe in eine Vielzahl von Ländern versenden. Beim Kauf eines Fax-Pakets erhalten Sie jedoch mehr Funktionen, etwa das Senden von zahlreichen Faxseiten. Eine Übersicht zeigt die Unterschiede der Fax-Pakete - alle Varianten können Sie aber erst einmal 14 Tage lang kostenlos nutzen. Bleiben Sie bei der Gratis-Version, müssen Sie damit rechnen, dass der Empfänger auch Werbung auf dem Fax erhält.

Mit der AVM-Fritzbox Faxe senden und empfangen

Der Empfang von Faxnachrichten über die Fritzbox ist sehr einfach geregelt. Sie können in den Einstellungen der Fritzbox ein neues Telefongerät hinzufügen und hier die Option „Faxgerät“ auswählen. Erhalten Sie häufiger Faxe, kann es sinnvoll sein, eine Ihrer Telefonnummern nur für dieses Faxgerät zu reservieren.

Nachdem Sie das Faxgerät eingerichtet haben, steuern Sie in den Einstellungen die Rufnummern, auf die das Faxgerät in der Fritzbox auf Faxe wartet.

Achten Sie darauf, die E-Mail-Benachrichtigungen in der Web-Oberfläche der Fritzbox so zu konfigurieren, dass auch neue Faxe per Mail zugestellt werden. In diesem Fall erhalten Sie beim Eintreffen einer neuen Fax-Nachricht eine E-Mail mit dem Fax als Anhang. Die Einstellungen dazu nehmen Sie in der Web-Oberfläche bei „System\Push Service“ vor. (PC-WELT)