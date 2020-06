Langsam kehren die Kunden wieder in die stationären Ladengeschäfte zurück. Häufig ist aber das Niveau vor der Corona-Krise noch lange nicht erreicht. Zudem haben sich viele Verbraucher mit der Möglichkeit, Produkte online zu bestellen, angefreundet.

Stationäre Händler sollten sich über Multi-Channel-Konzepte Gedanken machen sofern sie das bisher noch nicht getan haben. So bietet unter anderem der Nordhorner TK-Distributor seinen Partnern die Möglichkeit, mit einem überarbeiteten White-Label-Onlineshop einfach in den Online-Vertrieb einzusteigen. Dabei lässt sich das Erscheinungsbild des Shops an den Auftritt des Händlers anpassen. Da der Händler so Zugriff auf ein großes Lieferprogramm und kann seinen Bestandskunden ein erweitertes Produktportfolio anbieten. Zudem lassen sich neue Kunden gewinnen.

Eno hat den Shop mit einer neuen Schnittstelle angebunden. Damit werden die Bestände regelmäßig aktualisiert. Das Produktportfolio ist tagesaktuell und die Produktbilder sind hochauflösend. Zudem ermöglicht die Anbindung einige neue Filtermöglichkeiten. Anhand vom tagesaktuellen Einkaufspreis und den vom Händler eingestellten Margen werden automatisiert die Verkaufspreise berechnet. Die Margen sind variabel anhand Kombinationen von Herstellern und Warengruppen konfigurierbar.

Design passt sich dem Endgerät an

Das Design und die Ansicht der jeweiligen Seiten des Shops werden je nach Größe und Art des vom Kunden verwendeten Endgeräts angepasst. So ist der Shop auch auf mobilen Endgeräten im einheitlichen Design lauffähig. Zu den weitern Features zählen das anlegen eigener Produkte, Schnittstellen zu namhaften Zahlungsanbietern und zu Preisportalen, Gutscheinverwaltung und Lieferung im Namen Dritter.

Bei der Ersteinrichtung hilft Eno zunächst mit einem Fragebogen. Die allgemeine Erstkonfiguration des Shops, die Pflege von Rechtstexten, Versandmethoden, Zahlungsanbieter und E-Mail Events sind inbegriffen. Einer der größten Bestandteile ist die Designanpassung an das Corporate Design des Händlers. Abgeschlossen wird die Ersteinrichtung mit einer Schulung. Ziel ist es, dass der Händler sich im Back-End gut zurechtfindet.