Damit ist der Open-Source-Spezialist nun in sieben Ländern vertreten - auch in Deutschland (Stuttgart). Gleichzeitig stärkt das vereinigte Unternehmen seine Stellung als IT-Dienstleister: Neue Märkte und Branchen können erobert, größere international agierende Kunden gewonnen werden.

Die Fusion erfolgt sukzessive, derzeit bieten beide Unternehmen ihre IT-Dienstleistungen noch voneinander getrennt an und agieren am Mark als eigenständige Einheiten, mittelfristig soll Datacon aber vollständig in der Yenlo-Gruppe aufgehen.

Nach der Übernahme von Datacon ist das 2007 gegründete Unternehmen stark angewachsen. Aktuell beschäftigt Yenlo 180 Mitarbeiter und setzt jährlich mehr als 25 Millionen Euro um. Weiter Übernahmen sollen 2022 folgen. Dabei konzentriert sich der Systemintegrator auf die Regionen Westeuropa und Nordamerika, sowie auf die Branchen Gesundheitswesen, Bildung, öffentlicher Dienst, Finanzdienstleister, das produzierende Gewerbe und Logistik.

Zu den Bereichen, auf die sich Yenlo spezialisiert hat gehört neben der Systemintegration auch die Entwicklung von Programmierschnittstellen (APIs, Application Programming Interfaces) und die die Verwaltung von digitalen Identitäten (Identity Management). Hierbei setzt der IT-Dienstleiter auf die quelloffene, Cloud basierende Technologie von WSO2.

Meindert van Duijvenbode, CEO und Co-Founder von Datacon, der bereits als Chief Revenue Officer in den Vorstand der Yenlo Group eingegliedert wurde, ist glücklich, Teil eines größeren Unternehmens sein zu dürfen: "Die Übernahme befeuert unseren Ehrgeiz, ein herstellerübergreifender API- und Integrationsspezialist mit internationaler Reichweite zu sein. Innerhalb der Yenlo Gruppe können schneller skalieren und erhalten direkten Zugang zu neuen Märkten und Kunden."

Ruben van der Zwan, CEO & Mitgründer von Yenlo, kommentiert die Übernahme von Datacon mit einem Sprichwort: "Wenn du schnell gehen willst, gehe allein. Wenn du weit kommen willst, gehe zusammen." Mit dem Know-how von Datacon glaubt Van der Zwan, eine Stellung als bedeutender API-, Integrations- und Identity-Management-Spezialist in Westeuropa und Nordamerika schneller erreichen zu können, als nur aus eigenen Kräften.

