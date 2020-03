Die anerkannte und global erfahrene Aurelie Guerrieri bringt rund 20 Jahre Führungserfahrung mit zur Open Systems AG. Von den USA aus soll sie das Marketing des Unternehmens steuern, um die digitale Transformation, die Nutzung von mobilen Geräten, das Edge-Computing und die Cloud zu fördern.

Die neue Chief Marketing Officer Aurelie Guerrieri bringt umfassende internationale Erfahrung mit zu Open Systems. Unter anderem war sie in den letzten sieben Jahren CEO von Akila One, einer selbst gegründeten Beratungsfirma mit Kunden wie IAC, 1&1-IONOS, Cadence Design Systems und Rakuten.

Als Interim-CMO und General Manager für MobPartner skalierte die studierte MSc und MBA die US-Aktivitäten des Mobilfunk-Werbedienstleisters, was zu einem attraktiven Verkaufsergebnis führte. Guerrieri begann ihre Karriere bei McKinsey & Company in Paris und wechselte von dort zu QuinStreet, wo sie als Vice President und General Manager maßgeblich den Börsengang vorbereitete.

